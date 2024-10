Trotz Götzes Jubiläums-Tor: Frankfurt nur mit Remis bei Union Berlin

Trotz eines traumhaften Jubiläums für Mario Götze hat Eintracht Frankfurt im Kampf um die Champions-League-Plätze Federn gelassen.

Im Verfolgerduell bei Union Berlin kamen die Hessen am 8. Spieltag vor 22.012 Zuschauern im Stadion an der Alten Försterei nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Götze traf in seinem 300. Bundesliga-Spiel zur Führung der Gäste (14.), Union zeigte aber Moral und blieb auch im vierten Heimspiel der Saison ungeschlagen.

Benedict Hollerbach erzielte den verdienten Ausgleich (66.), mit dem die Eisernen auf Rang vier kletterten. Der vermeintliche Berliner Siegtreffer von Tim Skarke in der Nachspielzeit zählte wegen Abseits nicht.

Frankfurt, das die Partie nach der Gelb-Roten Karte gegen Arthur Theate (76.) mit zehn Mann beenden musste, steht mit 14 Zählern noch vor Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart auf dem sechsten Platz.

Eintracht-Coach Dino Toppmöller hatte vor den heim- und defensivstarken Berlinern gewarnt: "Union ist unter Bo Svensson wieder Union." Und wie! Drei Heimsiege zum Start, 8:4 Tore und Rang fünf vor dem Spiel lassen in Köpenick wenige Monate nach dem Fast-Abstieg längst wieder von Europa träumen.

Und deshalb hatte Trainer Svensson im Vergleich zum 2:0 bei Holstein Kiel auch kaum Grund für Wechsel, brachte lediglich Wooyeong Jeong für Skarke. Toppmöller setzte nach dem 1:0-Pflichtsieg in der Europa League gegen Rigas FS und dem 1:2 gegen Bayer Leverkusen im Mittelfeld mal wieder auf Ellyes Skhiri - und natürlich auch auf Leader Götze.