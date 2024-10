Liga-Pflichtsieg nach deftiger CL-Pleite: Der FC Bayern München gewinnt in Bochum mit 5:0. Wir haben die Stars des Rekordmeisters benotet. Aus Bochum berichtet Andreas Reiners Der FC Bayern München hat mit einem Pflichtsieg auf die deftige Pleite in der Champions League geantwortet. Die Münchner gaben sich nach dem 1:4 beim FC Barcelona unter der Woche am achten Bundesliga-Spieltag beim Tabellenletzten VfL Bochum keine Blöße und gewannen souverän 5:0 (2:0). Dabei stach vor allem Jamal Musiala heraus. ran hat die Bayern-Spieler bewertet.

Anzeige

Anzeige

Manuel Neuer Spielt wie immer aktiv mit, muss aber nicht ernsthaft eingreifen. Wird nach dem Seitenwechsel durch einen scharfen Wittek-Freistoß geprüft, ist aber zur Stelle. ran-Note: 3

Anzeige

Anzeige

Konrad Laimer Ist einer von drei Neuen in der Startformation nach der Pleite in Barcelona. Macht seine Sache auf der rechten Seite aufmerksam und ordentlich, ohne offensiv nachhaltige Akzente zu setzen. Bei höherer Führung und mit deutlich mehr Platz später mutiger, aber oft glücklos. ran-Note: 3

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Dayot Upamecano Eigentlich immer auf der Höhe, lässt gegen vorsichtige, aber nicht ungefährliche Bochumer nur ganz wenig anbrennen, geht engagiert und konzentriert zu Werke. Und das über 90 Minuten. ran-Note: 2

Min-jae Kim Sieht bei der frühen Bochumer Großchance durch Moritz Broschinski nicht gut aus, wird durch einen langen Ball übertölpelt. Klärt dann aber in höchster Not kurz vor der Linie. Später konzentrierter, bleibt aber nicht fehlerfrei und alles andere als souverän, auch im Aufbauspiel bisweilen verunsichert. Geht in der 78. Minute runter. ran-Note: 4

© kolbert-press

Anzeige

Anzeige

Alphonso Davies Defensiv sehr aufmerksam und konzentriert, dafür offensiv oft mit zu wenig Durchschlagskraft. Mehr seiner kraftvollen Vorstöße hätten dem Bayern-Spiel über links gutgetan. Bleibt auch nach der Pause auf dem Niveau: ordentlich, aber nicht wirklich aufdringlich. ran-Note: 3

Joao Palhinha Interpretiert die "Holding Six" mit großer Vehemenz und Konsequenz. Heißt: Ist defensiv stark unterwegs, hätte gegen größtenteils zurückhaltend und abwartend ausgerichtete Bochumer in der einen oder anderen Szene aber ruhig etwas mehr nach vorne machen können. Insgesamt ordentlich im Rahmen seiner Aufgaben. ran-Note: 3

Anzeige

Anzeige

Joshua Kimmich Denker und Lenker in der Schaltzentrale der Bayern. Macht den konsequenten Abräumer, aber auch den Antreiber. Agiert dabei mit einer guten Übersicht und klugen Pässen. Assist per Freistoß auf Musiala. Nach der Pause nicht mehr ganz so auffällig. Trotzdem mit einem guten Spiel. ran-Note: 2

Anzeige

Michael Olise Versenkt in der ersten Halbzeit einen Freistoß aus knapp 20 Metern sehenswert zur Führung. Auch sonst mit Spielfreude, an einigen guten Aktionen der Münchner beteiligt, vor allem im Zusammenspiel mit Musiala. Darf sich nach einer Stunde angesichts des beruhigenden Vorsprungs ausruhen. ran-Note: 2

Anzeige

Jamal Musiala Darf gegen Bochum nach seiner Pause wegen Hüftgelenksbeschwerden erstmals von Beginn an ran. Und der Nationalspieler bringt eine ordentliche Prise Unterhaltung, Überraschung und Technik ein. An fast allen gefährlichen Situationen beteiligt, immer anspielbereit und gewohnt wuselig. Hätte in Halbzeit mehr als ein Tor (per Kopf!) machen können. Ne, müssen. Bereitet nach dem Seitenwechsel noch das 3:0 vor, ehe er nach gut einer Stunde ausgewechselt wird. ran-Note: 1

Anzeige

© kolbert-press

Anzeige

Kingsley Coman Ist im Vergleich zum Barca-Spiel ebenfalls neu in der Startelf. Kann aber kaum Pluspunkte sammeln, weil er seine Schnelligkeit und Dribbelstärke nur selten gewinnbringend einbringt. Bleibt stattdessen immer wieder hängen, viele seiner Aktionen verpuffen. Kann auch nach der Pause zunächst nicht zulegen, macht dann gegen immer nachlassender werdende Bochumer noch ein schönes Tor zum 5:0. ran-Note: 4

Harry Kane Holt den Freistoß zum 1:0 heraus. Sein erster guter Abschluss kommt nach einer halben Stunde, sein Schuss aus 20 Metern geht aber drüber. Es bleibt auch sein einziger Abschluss in Hälfte eins, er findet nicht so recht in die Partie. Ist dann nach Zuspiel von Musiala aber in bester Torjäger-Manier zur Stelle, als er den Ball mit links in den Winkel schweißt. Job erledigt. Geht in der 69. Minute runter. ran-Note: 3

Anzeige