Vier Tage nach der herben 1:4-Klatsche in Barcelona hat sich der FC Bayern München in der Bundesliga mit einem dominanten 5:0-Sieg gegen den VfL Bochum zurückgemeldet.

Der FC Bayern München gewinnt in Bochum souverän mit 5:0 und bleibt an der Tabellenspitze der Bundesliga. ran zeigt die Stimmen zum Spiel.

Kingsley Coman (FC Bayern München) : "Am Anfang war es ein bisschen schwer, es war viel Tempo im Spiel, aber wir sind drinnen geblieben, haben heute alles gegeben und am Ende hat es gut funktioniert. Wir wollten viel Tempo machen, wie in jedem Spiel. Manchmal funktioniert es besser als in anderen Spielen. Wir haben sehr gute Tore geschossen, Tore aus der Distanz. Wir sind auf einem guten Weg und müssen weitergehen."

Musiala über das 1:4 in Barcelona : "Keiner von uns will verlieren. Es war echt bitter und hat uns wehgetan, aber wir schauen nach vorne. Es ist erst Anfang der Saison und wir wollen jedes Spiel einen Schritt nach vorne machen. Wenn die wichtigen Spiele kommen, in der Rückrunde, wollen wir auf dem besten Level sein. Deswegen nehmen wir jedes Spiel, lernen daraus und schauen nach vorne."

Markus Feldhoff (Trainer VfL Bochum): "Gerade in der ersten Halbzeit haben wir uns richtig gut gewehrt. Wir hatten die Riesenchance in den ersten zehn Minuten, da hätten wir in Führung gehen können, was den Jungs wahrscheinlich einen Riesenschub gegeben hätte, um nochmal weiter getragen zu werden. Was uns nicht passieren darf, ist dass wir zwei Gegentore bei Standardsituationen bekommen."

Feldhoff über Bayerns Standardsituationen: "Bayern ist da mega gut. Die haben so viele Sachen immer wieder, die sie sich ausdenken. Ich frage mich auch ein bisschen, wann sie die Zeit dafür haben, die Sachen zu erarbeiten. Es ist wirklich auffällig, dass sie da unglaublich viele Varianten spielen. Bisher muss man sagen, dass wir bei Defensivstandards sehr gut waren. Schade, dass es in so einem Spiel passiert."

Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München): "Heute war es souverän, natürlich sind fünf Tore gut für uns. Wir haben in den drei Jahren hier zweimal verloren, also sind wir richtig happy mit dem Ergebnis."

Kompany über Jamal Musiala: "Jedes Mal, wenn Jamal in der Mannschaft ist, haben wir ein Extra. Wobei ich sagen muss, die anderen haben das auch immer sehr, sehr gut gemacht. Jamal hat natürlich ganz besondere, einzigartige Qualitäten. Aber letztendlich ging es wieder um die Mannschaft, und wir sind froh."

Kompany über Bochums Großchance durch Broschinski: "Ich werde 0 Prozent dazu sagen (lacht). Wir haben letztes Mal 9:2 gewonnen und ich habe die Hälfte der PK über die zwei Gegentore gesprochen. Jetzt gewinnen wir 5:0, ich sage nichts dazu. Natürlich müssen wir uns anpassen, wir müssen besser werden, es ist nicht perfekt. Aber letzte Saison haben wir hier verloren - heute 5:0 gewonnen. Wir können diese Szene noch zehn Mal anschauen, aber ich würde die anderen Tore lieber zeigen."

Kompany über den weiteren Saisonverlauf: "Was ich erkennen will, ist, dass es nicht immer perfekt ist. Deswegen haben wir letzte Saison nichts gewonnen, und deswegen versuchen wir diese Saison immer die richtigen Schritte zu machen, um besser zu werden. Das will ich erkennen. Letztendlich haben wir bisher in der Bundesliga 29 Tore geschossen, und ich würde einfach weitermachen. Dieses Spiel ist morgen wieder vorbei und dann geht es um Mainz."