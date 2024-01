Union Berlin ermauert sich Punkt beim SC Freiburg

Anzeige

Mit einem Unentschieden ist Union Berlin ins Fußball-Jahr 2024 gestartet. Die Köpenicker trotzen zum Ende der Hinrunde dem SC Freiburg. Emotional wird für Christian Streich schon vor dem Spiel.

Union Berlin hat sich einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga ermauert. Die ultra-defensiven Köpenicker holten beim Start ins neue Jahr ein schmeichelhaftes 0:0 beim SC Freiburg.

Für den neuen Berliner Coach Nenad Bjelica, der Ende November Union-Ikone Urs Fischer beerbt hat, stehen zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage zu Buche.

In den Tagen vor der Partie in Freiburg hatten die Berliner ihren Kader wie erwartet verändert. Der italienische Europameister Leonardo Bonucci beendete sein glückloses Intermezzo in der Hauptstadt nach nur einem halben Jahr. Der 36 Jahre alte Innenverteidiger wechselte zu Fenerbahce Istanbul.

Als Ersatz kam Kevin Vogt vom Ligarivalen TSG Hoffenheim. Zudem kehrte der vom FC Chelsea ausgeliehene Stürmer David Fofana auf die Insel zurück.

"So ist das eben in der Transferperiode. Wir müssen uns anpassen. Wir fokussieren uns auf die Spieler, die da sind", sagte Bjelica, der Vogt direkt in die Startelf beorderte, kurz vor dem Anpfiff bei "Sky": "Wir wollen das Spiel gewinnen, wir haben genug offensive Leute auf dem Platz. Wir möchten von der ersten Minute an mutig sein."