Der VfL Bochum siegt nach dem Feuerzeugwurf am grünen Tisch. Das Urteil ist nicht nur alternativlos, sondern ein wichtiges Zeichen. Auch für Union. Ein Kommentar.

Von Andreas Reiners

Union Berlin denkt über eine Berufung nach. "Es ist noch nicht nicht final klar, aber es deutet viel darauf hin", sagte Klubsprecher Christian Arbeit.

Wer will es ihnen verdenken? Denn wer will schon am grünen Tisch verlieren, wenn es vorher auf dem Platz ein 1:1 gab?

Doch eigentlich müssten die Unioner darauf verzichten und die Niederlage am grünen Tisch akzeptieren. Und das am besten noch mit einem Statement versehen, das unterstreicht, wie richtig und wichtig das Urteil des DFB-Sportgerichts ist.

Wie alternativlos.

Sonst müsste man nämlich VfL-Torhüter Patrick Drewes im Umkehrschluss unterstellen, dass er geschauspielert hat. Denn das Sportgericht sah es als erwiesen an, dass Bochum im Duell bei Union durch dessen Verletzung nach dem Feuerzeugwurf irregulär geschwächt wurde.