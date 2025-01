Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat am Donnerstag den Feuerzeugwurf von Berlin verhandelt und ein Urteil gefällt. Lachende Gesichter, freudiges Händeschütteln: Die Stimmung der Bochumer Delegation war sichtlich gelöst, nachdem der VfL im Raum "Golden Goal" den Sieg am Grünen Tisch errungen hatte. "Wir sind natürlich erleichtert", kommentierte Geschäftsführer Ilja Kaenzig den Erfolg vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Das "Skandalspiel von Köpenick" wird mit 2:0 für das Bundesliga-Schlusslicht gewertet. Das letzte juristische Wort ist aber noch nicht gesprochen. Das Sportgericht sah es nach der mündlichen Verhandlung am Donnerstag in Frankfurt/Main als erwiesen an, dass Bochum im Duell bei Union Berlin (1:1) irregulär geschwächt wurde. Gegen das Urteil legt Union aber Berufung ein. "Das entschied das Präsidium des Vereins am heutigen Donnerstagabend", hieß es in einer offiziellen Mitteilung des Vereins. Wann die Berufungsverhandlung stattfindet, steht noch nicht fest.

"Der eigentliche unsportliche Skandal hat nach dem Ereignis auf dem Rasen und heute vor Gericht stattgefunden", wird Union-Präsident Dirk Zingler in der Vereinsmitteilung zitiert. Man werde alle dem Klub zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel ausschöpfen und gegen das Urteil vorgehen, sagte er: "Dieses Urteil schadet dem Fußball enorm, wird das nicht zu akzeptierende Werfen von Gegenständen aber nicht verhindern. Vielmehr setzen wir uns der Gefahr aus, dass in Zukunft nicht die sportlichen Leistungen der Mannschaften entscheiden, wie ein Spiel ausgeht, sondern mögliche Schmähungen, Beleidigungen, Rauch oder eben der Wurf eines Gegenstandes." Ob für eine Seite eine Beeinträchtigung oder Schwächung vorliege, ob das Spiel abgebrochen oder fortgesetzt werde, müsse immer in der alleinigen Entscheidung des Unparteiischen liegen, so Zingler weiter: "Wenn die nutznießende Partei ihre Schwächung selber erklären kann, brauchen wir keine unparteiischen Schiedsrichter mehr und dem Betrug bzw. einem Schmierentheater ist Tür und Tor geöffnet. Die benachteiligten Parteien werden nie in der Lage sein, das Gegenteil zu beweisen." Zingler legte nach der 0:2-Niederlage am Samstag beim 1. FC Heidenheim gegen den DFB nach. "Wir haben live erlebt, wie Herr Petersen (der Schiedsrichter des Spiels gegen Bochum, Anm. d. Red.) vom Kontrollausschuss aggressiv unter Druck gesetzt wurde, zuzugeben, dass er einen Fehler gemacht hat. Wo kommen wir hin, wenn der Kontrollausschuss am Tisch von Bochum sitzt und gegen den Schiri ermittelt", sagte er dem ZDF und kündigte den Gang durch alle Instanzen an. "Ich glaube, dass der DFB gegen seine eigene Rechtsordnung verstößt. Wenn es ein Fehler des Schiedsrichters gewesen ist, bleibt nur eine Entscheidung: Dann muss das Spiel wiederholt werden", forderte der Union-Präsident. Union-Eklat um Feuerzeug-Wurf: Schiri-Entscheidung spaltet Fans

Bochum hatte Einspruch gegen die Wertung des 1:1 im Kellerduell bei Union Berlin am 14. Dezember eingelegt und forderte drei Punkte. "Wir sind der Meinung, dass das Spiel hätte abgebrochen werden müssen", sagte VfL-Geschäftsführer Ilja Kaenzig. "Nach der Beweisaufnahme lässt der Sachverhalt nur eine Entscheidung zu - dass der VfL Bochum die Punkte zugesprochen bekommt", betonte Bochums Anwalt Joachim Rain bei seinem Plädoyer. Die Union-Seite widersprach und forderte die Beibehaltung des Resultats - ohne Erfolg.

VfL Bochum hat nur unter Protest weitergespielt Torhüter Patrick Drewes war kurz vor dem Abpfiff von einem Feuerzeug aus dem Union-Block am Kopf getroffen worden. Der 31-Jährige konnte nicht weiterspielen, musste nach eigenen Angaben mit Schwindel und Übelkeit ins Krankenhaus. Die Partie wurde nach rund 30 Minuten Unterbrechung ohne Drewes fortgesetzt, das Ergebnis mit einem "Nichtangriffspakt" ins Ziel gebracht. Laut Kaenzig habe Bochum aber "nur unter Protest" weitergespielt. Die Bochumer sind durch den nachträglich zugeschriebenen Sieg mit Holstein Kiel gleichgezogen und haben vor dem Restart am Samstag beim FSV Mainz 05 mit acht Punkten nur noch zwei Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz - und damit eine deutliche bessere Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt. Union hat vor der Partie beim 1. FC Heidenheim lediglich noch 16 Punkte auf dem Konto. Drewes wurde aus Fankreisen vorgeworfen, eine Schauspieleinlage mit Teamkollege Felix Passlack abgesprochen zu haben. Das wies der Keeper im Zeugenstand zurück. "Das war schon ein Treffer, den ich wahrgenommen habe. Danach wurde es diffus für mich und ich habe nicht alles wahrgenommen, Schwindelgefühle haben eingesetzt", sagte Drewes. Was Passlack zu ihm gesagt hat, habe er "nicht realisiert".

