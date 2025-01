Der VfB Stuttgart bindet Nationalspieler Angelo Stiller um eine weitere Spielzeit - und sorgt für eine große Überraschung.

Nationalspieler Angelo Stiller hat seinen Vertrag beim VfB Stuttgart vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Wie die Schwaben am Tag vor dem Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain (Mittwoch ab 21:00 Uhr im Liveticker) mitteilten, gilt die Vereinbarung mit dem 23-Jährigen nun bis zum Juni 2028.

"Wir haben damit gleichzeitig gemeinsam auch eine Wegmarke gesetzt", sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und betonte: "Einerseits sind wir inzwischen in der Lage, Qualität langfristig an den Verein zu binden. Andererseits werden die sportlichen Zukunftsaussichten des VfB Stuttgart von Spielern der Top-Kategorie inzwischen absolut positiv bewertet."

Stiller war im Sommer 2023 von der TSG Hoffenheim nach Stuttgart gekommen und trug mit seinen Leistungen maßgeblich zur Vizemeisterschaft des VfB in der vergangenen Saison teil. Am 7. September 2024 debütierte der Mittelfeldspieler zudem in der deutschen Nationalmannschaft.

Stiller habe "das Niveau und die Spielkultur unserer Mannschaft mitbestimmt", sagte Wohlgemuth, "er ist der sportliche Taktgeber und mit seiner Persönlichkeit ein wichtiger Baustein in der Struktur unserer Mannschaft".

Stiller selbst betonte, es habe "vom ersten Tag an perfekt gepasst zwischen dem VfB und mir". Für Stuttgart absolvierte er bislang 64 Pflichtspiele (3 Tore/11 Vorlagen).

Laut "Stuttgarter Nachrichten" steigt der Ex-Bayern-Spieler mit einem Gehalt von 4,5 Millionen Euro pro Jahr neben Deniz Undav zum Topverdiener der Schwaben auf. In Stillers Vertrag soll, anders als zuvor spekuliert wurde, zudem keine Ausstiegsklausel verankert sein.