VfB Stuttgart - Atakan Karazor warnt FC Bayern: "Wir haben einen Zwei-Meter-Messi-Musiala"

Atakan Karazor: Ich habe den Eindruck, dass die Bayern in dieser Saison eher konstant sind. Ich sehe sie sogar ziemlich stark - vor allem im Gegensatz zur Vorsaison. Die Bayern zeigen unter Vincent Kompany ein ganz anderes Gesicht. Ich finde, man muss die gesamte Anzahl der Spiele betrachten. Es kommen viele Partien auf die Mannschaft zu. Dass das ein oder andere Spiel mal nicht so gut ist, muss man den Spielern auch nachsehen können. Aber 4:0 zuletzt gegen Frankfurt - das ist schon eine Ansage! Ich erwarte ein Bayern, das wie gewohnt offensiv Druck auf uns ausüben möchte. Unser Ziel wird es sein, diesem Druck in unserem Stadion so gut wie möglich zu entgehen, das Spiel der Bayern zu brechen und der Partie unseren eigenen Stempel aufzudrücken.

ran: Herr Karazor, die Bayern haben in dieser Saison viele überragende Spiele gezeigt, aber auch immer wieder Aussetzer dabei. Welches Münchner Gesicht erwarten Sie am Freitag?

Karazor: Ach, Hiro… Sehr schade für ihn, dass er sich direkt am Anfang beim FC Bayern verletzt hat. Hiro ist der ungewöhnlichste Japaner, den ich je kennengelernt habe. Ich habe ja mit einigen zusammengespielt, unter anderem Wataru Endo, Genki Haraguchi oder Anrie Chase. Diese drei Spieler kommen über ihren Ehrgeiz und absoluten Willen. Und Hiroki ist einfach das komplette Gegenteil! (lacht) Aber das ist auch etwas, was ihn ausmacht. Hiro kommt eher über seine Gelassenheit. Das sorgt dafür, dass das, was er im Spiel macht, sehr einfach aussieht. Das macht er alles mit seiner Qualität, seinem Talent und seinem starken linken Fuß. Ich freue mich für ihn persönlich, dass er gegen Frankfurt getroffen hat. Aber am Freitag müssen wir zusehen, dass wir auch Hiroki in Bedrängnis bringen können.

Karazor: Wird er mittlerweile so genannt? Geil! Ganz ehrlich: Ich würde von mir selbst behaupten, dass ich einen guten Fußballer relativ schnell erkenne. Bei Nick hatte ich das direkt in der ersten Trainingswoche. Er ist ein Spieler, der zwei Meter groß ist. Er hat eine Technik wie Messi… (lacht) Er ist einfach ein toller Typ! Mir war relativ schnell klar, dass er eine gute Saison bei uns spielen kann. Das macht er auch gerade. So einen Spieler müssen wir gut behüten. Er fühlt sich wohl in der Mannschaft. Das Wichtige für uns als Mannschaft ist, Nick immer wieder gut in Szene zu setzen - ob es mal im Zwischenraum ist oder vorne in der Box. Nick schafft es aber auch selbst, sich immer wieder in Szene zu setzen. Wir wissen, was wir an ihm haben: Wir haben einen Zwei-Meter-Messi-Musiala (lacht)! Wir wünschen uns, dass er das auch am Freitag wieder zeigt.

Karazor: In der Allianz Arena war mein bestes Ergebnis mit dem VfB bis jetzt ein Unentschieden. Wir hatten letzte Saison ja eine ähnliche Konstellation. Im Hinspiel hatten wir verloren, im Rückspiel haben wir bei uns zuhause einen Sieg gegen die Bayern geholt. Deswegen schaue ich gar nicht allzu sehr auf die letzte Begegnung. Jetzt im Rückspiel kann alles wieder anders aussehen. Wir müssen schauen, dass wir unser Spiel durchziehen. In der Allianz Arena haben wir es nicht hinbekommen. Da haben uns die Münchner ehrlicherweise erdrückt mit ihrem Pressing.

ran: In der Hinrunde ist der VfB mit 0:4 in München untergegangen…

Karazor: "Auch diese starken Bayern kann man fordern"

ran: Welche Schwachstelle sehen Sie bei Bayern?

Karazor: Beim 0:0 in Leverkusen hat man gesehen, dass man auch diese starken Bayern fordern kann. Diesen Druck, den sie bei einem auslösen möchten, den muss man versuchen, bei ihnen zu erreichen. Es geht darum, dass man vorne ins Pressing geht, dass man ihnen das Gefühl gibt, wenig Zeit und Raum zu haben. Wir müssen zusehen, dass wir den Bayern in unserem Stadion das Gefühl geben, dass sie einen kleinen Radius haben, in dem sie arbeiten können.

ran: Nach einer überragenden Vorsaison und der Vizemeisterschaft hat Stuttgart in dieser Spielzeit Probleme, liegt aktuell auf Platz sieben der Bundesliga. Warum?

Karazor: Wir haben mit der Teilnahme an der Champions League etwas geschaffen, das wir seit Jahren hier nicht hatten. Wir hatten eine Konstellation, die wir so als Mannschaft nicht kannten. Kein Spieler außer Dan-Axel Zagadou hatte mal solche intensive Wochen in seiner Karriere. Das war für uns alle etwas Neues. Es war nicht einfach, da reinzufinden. Wir hatten wenige lange Trainingswochen. Nach dem Champions-League-Aus kommen wir langsam wieder in unseren gewohnten Rhythmus. Ich merke, dass es Woche für Woche besser wird. Ich spüre eine gute Energie in der Mannschaft. Wir sind zwar aktuell auf Platz sieben - aber die Punktabstände in der Tabelle sind sehr gering.

ran: War die Champions-League-Teilnahme also mehr Fluch als Segen?

Karazor: Das war natürlich ein Segen! Das war etwas Krasses! Jeder Fußballer will einmal in der Champions League spielen. Und wir haben das erlebt. Die ganze Region hat davon profitiert - auch wenn wir unglücklich nach der Ligaphase ausgeschieden sind. Es war von Anfang an abzusehen, dass es herausfordernd für uns wird und dass es sein kann, dass unsere Leistungen auch mal ein wenig schwanken können. Trotzdem finde ich, dass wir als Mannschaft die Belastung so gut abgefangen haben. Ich würde niemals sagen, dass die Champions League ein Fluch war. Dieser Anreiz, auch nächste Saison wieder in der Champions League zu spielen, ist definitiv da.