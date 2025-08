FC Liverpool - "Surreal": Reds nach Tod von Diogo Jota zurück in Anfield

Das erste Spiel an der Anfield Road seit dem Tod von Diogo Jota hat beim FC Liverpool noch einmal Trauer und tiefe Anteilnahme ausgelöst.

Vor dem Doppel-Test gegen Athletic Bilbao am Montag legten Vertreter beider Vereine unter anhaltendem Applaus Kränze nieder. Fans hielten Banner, Schals und Fahnen mit dem Konterfei des portugiesischen Profis hoch, dazu sangen sie minutenlang den Song, den sie Jota einst gewidmet hatten. Es folgte ein besonders emotionales "You'll never walk alone".

Kapitän Virgil van Dijk beschrieb im Stadionheft seine Gefühle. "Es ist immer noch ein bisschen surreal", schrieb der Niederländer, "wir gehen als Team aber bestmöglich damit um. Es war merkwürdig, jetzt mit unserer Arbeit, dem Fußball, weiterzumachen. Wir werden Diogo niemals vergessen und versuchen, sein Andenken zu ehren." Dazu gehöre, sich um die Hinterbliebenen zu kümmern: "Der Schmerz der Familie ist unvorstellbar."

Es sollten zwei Spiele nacheinander gegen die Basken folgen, für Liverpool sind es die letzten Tests vor dem Spiel um den Community Shield (Supercup) gegen Pokalsieger Crystal Palace am Sonntag in Wembley. Das erste Spiel begann der Meister am Abend mit einer 1b-Elf ohne die hochkarätigen Bundesliga-Zugänge Florian Wirtz (von Bayer Leverkusen) und Hugo Ekitiké (von Eintracht Frankfurt). Es wurde in der 20. Minute für eine Gedenkminute unterbrochen - Jota hatte die Rückennummer 20 getragen, der Verein wird sie nicht mehr vergeben.

Diogo Jota und sein jüngerer Bruder André Silva waren in der Nacht zum 3. Juli bei einem Autounfall in Spanien gestorben. Sie wurden 28 bzw. 25 Jahre alt.