Der VfB Stuttgart beendet seinen Heimfluch und besiegt den FC Augsburg deutlich. Doch überschattet wird die Partie von einer womöglichen schweren Verletzung bei Angelo Stiller.

Der VfB Stuttgart hat seinen Heimfluch in der Fußball-Bundesliga beendet, sorgt sich aber um Angelo Stiller. Zwar feierte die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß beim 4:0 (1:0) gegen den FC Augsburg nach zuvor sechs Niederlagen in Folge den ersten Liga-Heimsieg seit Januar, eine Verletzung von Mittelfeldchef Stiller trübte jedoch die Stimmung - gerade mit Blick auf das Pokalfinale am 24. Mai in Berlin.

Der Nationalspieler hatte bereits in der 13. Minute humpelnd und unter Tränen den Platz verlassen und nahm in der zweiten Halbzeit mit Krücken auf der Bank Platz. Vorausgegangen war ein Zweikampf mit Augsburgs Stürmer Samuel Essende, der Stiller dabei mit offener Sohle auf den Knöchel gestiegen war und nach einer Überprüfung mithilfe des Videoschiedsrichters die Rote Karte (12.) sah.

Atakan Karazor (8.) hatte den VfB zuvor in Führung gebracht, Nick Woltemade (51.), Enzo Millot (80.) und Ermedin Demirovic (87.) erhöhten in der zweiten Halbzeit.