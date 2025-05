FC Bayern München: Salzburg-Talent weckt Interesse - Nächster Verteidiger auf Liste von Eberl?

Auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger wird der FC Bayern offenbar in Salzburg vorstellig. Die Münchner sollen Interesse an Top-Talent Joane Gadou zeigen.

Der FC Bayern München befindet sich weiterhin auf der Suche nach personeller Verstärkung in der Innenverteidigung. Dabei soll der deutsche Rekordmeister auch in Österreich Ausschau halten. Bei Red Bull Salzburg sind die Bosse offenbar fündig geworden.

Das berichtet die "Kronenzeitung" – demnach bekunden die Münchner Interesse an Youngster Joane Gadou. Der 18-jährige Innenverteidiger ist in Salzburg Stammspieler und beeindruckt die Vereinsführung an der Säbener Straße demnach durch seine Souveränität.

Gegenüber dem österreichischen Blatt äußerte sich Bayern-Sportdirektor Christoph Freund zu dem jungen Franzosen: "Wir nehmen wahr, wie gut er spielt. Er hat mit Sammy Baidoo der Abwehr enorme Stabilität verliehen."