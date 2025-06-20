Die Buli-Vereine im Überblick
Bundesliga 2025/26: Sommerfahrpläne der Klubs - Termine, Testspiele und Ergebnisse
- Aktualisiert: 07.08.2025
- 15:57 Uhr
Der Start der Bundesliga-Saison 2025/26 rückt langsam näher. ran gibt einen Überblick zum Start der Vorbereitung, den Trainingslagern und Testspielen der einzelnen Vereine.
Nachdem die Klub-WM auch für den FC Bayern und Borussia Dortmund beendet ist, richtet sich die Aufmerksamkeit langsam wieder auf den Liga-Alltag.
Bei den restlichen Teams der Bundesliga starteten die Trainingscamps und die Sommervorbereitungen dagegen bereits lange vor Turnier-Ende.
ran gibt einen Überblick zum Vorbereitungsstart, den Trainingslagern und Testspielen der einzelnen Klubs.
FC Bayern München
Vorbereitungsstart: Ende Juli
Trainingslager: keines (Vorbereitung findet komplett an der Säbener Straße statt)
Testspiele:
2. August gegen Olympique Lyon 2:1 (0:0)
7. August gegen Tottenham Hotspur
12. August gegen Grasshopper Club Zürich
23. August gegen RedEagles Austria in Österreich
Bayer Leverkusen
Vorbereitungsstart: 08. Juli
Trainingslager: 14. bis 24. Juli in Rio de Janeiro (Brasilien)
Testspiele:
18. Juli gegen Flamengo Rio de Janeiro 1:5 (0:4)
27. Juli gegen VfL Bochum 2:0 (2:0)
1. August gegen Fortuna Sittard 2:1 (2:0)
5. August gegen Pisa Sporting Club 3:0 (3:0)
8. August gegen FC Chelsea
Eintracht Frankfurt:
Vorbereitungsstart: 7. Juli Leistungstest
Trainingslager: 22. Juli bis 3. August in Louisville (USA)
Testspiele:
19. Juli gegen FSV Frankfurt 3:2 (2:1)
26. Juli gegen Aston Villa 2:2 (1:1)
30. Juli gegen Louisville City FC 5:2 (1:0)
2. August gegen Philadelphia Union 2:2 (1:1)
9. August gegen Fulham FC
Borussia Dortmund
Vorbereitungsstart: 26. Juli
Trainingslager: 4. bis 9. August in Saalfelden (Österreich)
Testspiele:
30. Juli gegen die Sportfreunde Siegen 8:1 (6:1)
2. August gegen LOSC Lille 3:2 (2:0)
10. August gegen Juventus Turin
SC Freiburg
Vorbereitungsstart: 6. Juli
Trainingslager: 16. bis 25. Juli in Schruns (Österreich)
Testspiele:
11. Juli gegen SV Sandhausen 2:1 (2:0)
18. Juli gegen SCR Altach 3:0 (1:0) - Test über 120 Minuten
25. Juli gegen Dynamo Dresden 3:3 (1:0) - Test über 120 Minuten
2. August gegen den Hamburger SV 5:1 (1:1)
9. August gegen Osasuna
1. FSV Mainz 05
Vorbereitungsstart: 2. Juli Trainingsstart (davor Leistungsdiagnostik)
Trainingslager: 23. bis 30. Juli in Hopfgarten-Markt (Österreich)
Testspiele:
5. Juli gegen die SpVgg Ingelheim 11:1 (5:1)
11. Juli gegen FC Bayern Alzenau 4:0 (2:0)
16. Juli gegen 1. FC Saarbrücken 4:1 (4:0)
29. Juli gegen Crystal Palace 4:3 (1:1) - Test über 120 Minuten
9. August gegen Racing Strassburg
RB Leipzig
Vorbereitungsstart: 11. Juli Leistungsdiagnostik
Trainingslager: 23. bis 30. Juli in Donaueschingen
Testspiele:
19. Juli gegen ZFC Meuselwitz 3:0 (2:0)
26. Juli gegen FC Toulouse 7:0 (5:0)
2. August gegen Atalanta Bergamo 1:2 (1:0)
9. August gegen RC Lens
Werder Bremen
Vorbereitungsstart: 5. Juli Leistungsdiagnostik
Trainingslager: 22. bis 31. Juli in Zell Gerlos (Österreich)
Testspiele:
12. Juli gegen FC Verden 04 6:0 (3:0)
19. Juli gegen Kickers Emden 3:1 (1:1)
26 Juli gegen Parma Calcio 0:0
1. August Doppeltest gegen die TSG Hoffenheim 0:1 (0:1), 0:3 (0:0)
9. August Doppeltest gegen Udinese Calcio
VfB Stuttgart
Vorbereitungsstart: 7/8. Juli Leistungsdiagnostik
Trainingslager: 28. Juli bis 2. August in Rottach-Egern
Testspiele:
12. Juli gegen SV Fellbach 7:1 (4:0)
26. Juli Doppeltest gegen Celta Vigo 2:1 (1:0)
9. August gegen FC Bologna
Borussia Mönchengladbach
Vorbereitungsstart: 4. Juli Leistungsdiagnostik
Trainingslager: 18. bis 25. Juli in Rottach-Egern
Testspiele:
18. Juli gegen Erzgebirge Aue 3:0 (3:0)
22. Juli gegen Metalist 1925 Charkiw 1:3 (1:1)
26. Juli gegen 1. FC Nürnberg 2:0 (1:0)
2. August gegen den FC Valencia 2:0 (1:0)
8. August gegen den FC Brentford
VfL Wolfsburg
Vorbereitungsstart: 7. Juli Leistungsdiagnostik
Trainingslager: 20. bis 26. Juli im Weimarer Land
Testspiele:
12. Juli gegen Becks-Auswahl 12:0 (6:0)
20. Juli gegen FSV Zwickau (2:0) und Dynamo Dresden (2:0)
26. Juli gegen den 1. FC Magdeburg 4:3
30. Juli gegen RCD Espanyol 0:1 (0:0)
2. August gegen Feyenoord Rotterdam abgebr.
9. August Doppeltest gegen Brighton & Hove Albion
FC Augsburg
Vorbereitungsstart: 7. Juli
Trainingslager: 26. Juli bis 2. August in Kollerschlag (Österreich)
Testspiele:
12. Juli gegen TSV Gersthofen 9:0 (3:0)
18. Juli gegen FC Memmingen 4:1 (2:1)
19. Juli gegen SC Austria Lustenau 2:0 (2:0)
25. Juli Doppeltest gegen Rot-Weiß Essen 5:3 (1:2 und 4:1)
1. August Doppeltest gegen Crystal Palace 2:3 (1:3 und 1:0)
8. August gegen Pisa Sporting Club
9. August gegen AFC Sunderland
1. FC Union Berlin
Vorbereitungsstart: 7. Juli Leistungsdiagnostik
Trainingslager: 23. Juli bis 1. August in Herzogenaurach
Testspiele:
12. Juli gegen Brandenburger SC Süd 9:1 (6:1)
13. Juli gegen Grün-Weiss Ahrensfelde 5:0 (2:0)
19. Juli gegen den Linzer ASK 2:0 (1:0)
20. Juli gegen Rapid Wien 1:1 (1:0)
26. Juli gegen Greuther Fürth 0:1 (0:0)
2. August gegen Espanyol Barcelona 0:1 (0:1)
9. August gegen Olympiakos Piräus
FC St. Pauli
Vorbereitungsauftakt: 3. Juli
Trainingslager: 18. bis 27. Juli in Flachau (Österreich)
Testspiele:
6. Juli gegen GW Firrel 10:0 (3:0)
12. Juli gegen SV Drochtersen Assel 0:1 (0:0)
15. Juli gegen Silkeborg IF 4:1 (2:1)
20. Juli gegen den Karlsruher SC 6:1 - Test über 120 Minuten
26. Juli gegen OGC Nizza 2:0 (0:0)
2. August gegen Coventry City 2:2 (1:1)
TSG Hoffenheim
Vorbereitungsauftakt: 6. Juli
Trainingslager: 27. Juli bis 3. August in Seefeld (Österreich)
Testspiele:
12. Juli gegen de SGV Freiberg 3:2 (1:1)
16. Juli gegen die Sportfreunde Lauffen 11:0 (7:0)
19. Juli gegen SV Elversberg 5:2 (2:1)
23. Juli gegen FC Homburg 4:0 (2:0)
26. Juli gegen SV Darmstadt 5:1 (3:1) - Test über 120 Minuten
1. August Doppeltest gegen SV Werder Bremen 1:0 (1:0), 3:0 (0:0)
9. August gegen FC Metz
1. FC Heidenheim
Vorbereitungsauftakt: 1. Juli Leistungstests
Trainingslager: 11. bis 19. Juli in Natz-Schabs (Italien), 30. Juli bis 3. August in Mils (Österreich)
Testspiele:
6. Juli gegen TSG Salach 7:0 (5:0)
9. Juli gegen die SGE Herbrechtingen/Bolheim 17:0 (11:0)
15. Juli gegen Wacker Innsbruck (2:0)
23. Juli gegen FC Ingolstadt 3:2 (2:1)
2. August gegen Racing Straßburg annull.
9. August gegen Parma Calcio
1. FC Köln
Vorbereitungsauftakt: 7. Juli Leistungsdiagnostik
Trainingslager: 19. bis 26. Juli in Bad Waltersdorf (Österreich)
Testspiele:
12. Juli beim SV Bergisch Gladbach 7:1 (3:1)
18. Juli gegen Fortuna Köln 2:2 (0:0)
30. Juli gegen den Siegburger SV 7:0 (2:0)
9. August gegen Atalanta Bergamo
Hamburger SV
Vorbereitungsauftakt: 06. Juli
Trainingslager: 14. bis 18. Juli in Herzogenaurach, 6. bis 10. August auf Mallorca
Testspiele:
5. Juli gegen TSV Elstorf 8:1 (4:0)
6. Juli gegen VfB Oldenburg 2:1 (0:1)
12. Juli gegen FC Kopenhagen 0:1 (0:1)
19. Juli gegen Sturm Graz 1:2 (0:2)
26. Juli gegen Olympique Lyon 0:4 (0:3)
2. August gegen den SC Freiburg 1:5 (1:1)
9. August gegen RCD Mallorca