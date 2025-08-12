Anzeige
Franz Beckenbauer Supercup live in SAT.1, auf Joyn und ran.de

FC Bayern München gewinnt Generalprobe für den Franz Beckenbauer Supercup dank Toptalent Lennart Karl

  • Aktualisiert: 13.08.2025
  • 08:57 Uhr
  • SID

Der FC Bayern hat vier Tage vor dem Supercup gegen den VfB Stuttgart seine Generalprobe ohne Glanz gewonnen.

Trainer Vincent Kompany schonte seine Stars lange Zeit, dennoch gewann der überlegene deutsche Fußball-Rekordmeister bei Grasshopper Zürich mit 2:1 (2:0).

"Wir starten auf einem besseren Niveau in die Saison als letztes Jahr. Wir arbeiten jetzt schon ein Jahr zusammen. Wir wissen, was wir tun, wir wissen, wie wir Fußball spielen wollen", sagte Konrad Laimer bei Bayern.tv nach dem dritten Sieg im dritten Vorbereitungsspiel.

Man habe versucht, "aus der kurzen Vorbereitung alles rauszuholen, um am Samstag auf unserem bestmöglichen Niveau zu sein".

Das 17 Jahre alte Toptalent Lennart Karl brachte den FCB mit einem sehenswerten Schuss im ausverkauften Letzigrund in Führung (21.).

Díaz wartet weiter auf ersten Treffer für FCB

Jonah Kusi-Asare legte unter den Augen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß nach Vorarbeit von Karl, der unlängst seinen Vertrag bis 2028 verlängert hatte, fünf Minute später nach.

Das Wichtigste in Kürze

Loris Giandomenico verkürzte (51.) für den Schweizer Erstligisten. 75-Millionen-Einkauf Luis Díaz verpasste kurz vor Schluss freistehend sein Premierentor für die Gäste.

"Ich fühle mich einfach wohl in der Mannschaft. Die Jungs haben mich perfekt aufgenommen. Ich kann meine Stärken zeigen. Das Tor hat perfekt gepasst", sagte der überzeugende Karl.

Kompany ließ bei großer Hitze in Zürich seine vermeintliche Startelf zunächst auf der Bank. Erst nach einer Stunde kamen Harry Kane, Díaz, Michael Olise und Co. zum Einsatz.

Kapitän Manuel Neuer fehlte ganz im Kader, ebenso wie Kingsley Coman. Der Franzose steht vor einem Wechsel zum saudischen Topklub Al-Nassr.

In der Vorbereitung auf die Saison, die die Bayern in der Bundesliga am 22. August zu Hause gegen RB Leipzig starten, hatten die Münchner zunächst 2:1 gegen Olympique Lyon gewonnen. Beim Härtetest gegen Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur gab es zuletzt dann ein überzeugendes 4:0.

Jugend forscht beim Rekordmeister

In Zürich setzte Kompany zunächst auf die Jugend. In der Startelf standen Karl, Kusi-Asare, Magnus Dalpiaz, David Santos Daiber und Felipe Chavez - gleich fünf Spieler, 18 oder noch jünger sind.

Nach einer halben Stunde kam dann sogar noch Wisdom Mike (16) in die Partie.

Man könne sich auf die Zukunft freuen, es gebe einige Spieler mit Perspektive, sagte Sportdirektor Christoph Freund bei Bayern.tv vor dem Test.

