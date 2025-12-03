13. Spieltag der Bundesliga
VfB Stuttgart vs. FC Bayern München heute live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und im Liveticker
- Aktualisiert: 05.12.2025
- 23:28 Uhr
- ran.de
Der FC Bayern München gastiert am 13. Spieltag der Bundesliga-Saison beim VfB-Stuttgart. So verfolgt ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker.
Am Samstagnachmittag steht das Duell zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart (ab 15:30 Uhr im Liveticker) auf dem Programm.
Der FC Bayern dominiert die Bundesliga nach Belieben. Die Münchner haben aus den ersten zwölf Partien 34 von 36 möglichen Punkten geholt und in der Tabelle acht Punkte Vorsprung auf RB Leipzig.
In den letzten Wochen zeigten sich die Münchner allerdings nicht mehr ganz so souverän. Am vergangenen Samstag konnte das Team von Vincent Kompany den 1. FC St. Pauli erst nach einem Doppelschlag in der Nachspielzeit mit 3:1 bezwingen.
- VfB Stuttgart - FC Bayern im Liveticker
Der VfB Stuttgart hat am Samstag die ganz große Chance verpasst, sich unter die Top vier der Bundesliga-Tabelle zu schieben. Die Schwaben verloren in Überzahl mit 1:2 beim Hamburger SV. Mit 22 Zählern rangieren die Stuttgarter aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz.
Das Duell Stuttgart vs. Bayern hat es in dieser Spielzeit bereits gegeben. Im Rahmen des Franz-Beckenbauer-Supercups vor dem Bundesliga-Start bezwangen die Münchner den VfB mit 2:1.
Am Samstagnachmittag werden die Roten erneut favorisiert ins Duell gehen, jedoch sind die Stuttgarter ein gefährlicher Herausforderer.
VfB Stuttgart vs. FC Bayern heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt?
- Spiel: VfB Stuttgart vs. FC Bayern
- Wettbewerb: Bundesliga; 13. Spieltag
- Datum: 6. Dezember 2025
- Uhrzeit: 15:30 Uhr
- Austragungsort: MHP Arena (Stuttgart)
Bundesliga heute live: Läuft die Partie VfB Stuttgart - Bayern München im Free-TV?
Nein. Die Partie zwischen Stuttgart und Bayern München läuft nicht im Free-TV.
FC Bayern zu Gast beim VfB Stuttgart: Wo läuft das Match heute live im Pay-TV?
Der Pay-TV-Sender "Sky" hat die Rechte für die Einzelspiele am Samstagnachmittag und wird Stuttgart vs. Bayern live übertragen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig.
Bundesliga im Livestream: Wer zeigt VfB Stuttgart gegen Bayern München heute live?
Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Sky-Kunden ist das Bundesliga-Spiel im Stream über Sky Go oder WOW TV abrufbar.
Bayern München gastiert in Stuttgart: Wo gibt's heute einen Ticker zum Bundesliga-Spiel?
Einen Ticker zu VfB Stuttgart gegen Bayern München gibt es wie gewohnt auf ran.de.
VfB Stuttgart vs. FC Bayern München heute live: Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Spiels
- Begegnung: VfB Stuttgart vs. FC Bayern
- Datum und Uhrzeit: 6. Dezember 2025; 15:30 Uhr
- Trainer: Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart), Vincent Kompany (FC Bayern)
- Free-TV: -
- Pay-TV: Sky
- Livestream: Sky GO, WOW TV
- Liveticker: ran.de