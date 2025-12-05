- Anzeige -
Champions League

FC Bayern München: UEFA reduziert die Sperre von Luis Diaz

  • Aktualisiert: 05.12.2025
  • 23:35 Uhr
  • Justin Kraft

Der FC Bayern München legte Protest gegen die Drei-Spiele-Sperre von Luis Diaz in der Champions League ein. Die UEFA hat nun entschieden.

Luis Diaz wird dem FC Bayern München in der Champions League nur zwei Spiele fehlen statt der ursprünglich angedachten drei. Das gab die UEFA am Freitag bekannt.

Der Kolumbianer, der zuvor zwei Tore erzielte, hatte nach seinem harten Einsteigen gegen Achraf Hakimi im Duell mit Paris Saint-Germain (2:1) die Rote Karte gesehen und wurde vom europäischen Fußballverband anschließend für drei Partien gesperrt.

Für den FCB eine nicht nachvollziehbare Entscheidung, weshalb der Rekordmeister Protest einlegte. Mit Erfolg. Eine konkrete Begründung lieferte die UEFA allerdings nicht.

Bayern ohne Diaz: Stürmer fehlt auch gegen Sporting

In der entsprechenden Mitteilung heißt es nur, dass Diaz für "ernsthaftes, raues Spiel" gesperrt, die Strafe jedoch reduziert werde. Die Fans des FC Bayern waren zuletzt besonders sauer auf die Entscheidung der UEFA – vor allem auch deshalb, weil Cristiano Ronaldo für einen Ellenbogenschlag im Länderspiel Portugals in Irland von der FIFA für nur ein Spiel gesperrt wurde. Offensichtlich auch deshalb, damit der Portugiese bei der WM von Anfang an dabei sein kann.

Beim Münchner 1:3 beim FC Arsenal wurde Diaz schmerzlich vermisst. Der vom FC Liverpool gekommene Flügelstürmer wird nach der Korrektur nur noch beim Heimspiel gegen Sporting Lissabon am Dienstag (ab 18:45 Uhr im Liveticker) fehlen. Gegen Union Saint-Gilloise könnte er bereits auf den Platz zurückkehren.

