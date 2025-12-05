Der FC Bayern München legte Protest gegen die Drei-Spiele-Sperre von Luis Diaz in der Champions League ein. Die UEFA hat nun entschieden.

Luis Diaz wird dem FC Bayern München in der Champions League nur zwei Spiele fehlen statt der ursprünglich angedachten drei. Das gab die UEFA am Freitag bekannt.

Der Kolumbianer, der zuvor zwei Tore erzielte, hatte nach seinem harten Einsteigen gegen Achraf Hakimi im Duell mit Paris Saint-Germain (2:1) die Rote Karte gesehen und wurde vom europäischen Fußballverband anschließend für drei Partien gesperrt.

Für den FCB eine nicht nachvollziehbare Entscheidung, weshalb der Rekordmeister Protest einlegte. Mit Erfolg. Eine konkrete Begründung lieferte die UEFA allerdings nicht.