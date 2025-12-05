- Anzeige -

Curacao ist als Neuling bei der WM eine Wundertüte und gewiss der klare Außenseiter. Aber selbst wenn man die Stärke von Ecuador und Elfenbeinküste herunterspielen möchte, droht in der K.-o.-Phase eine sehr schwierige Konstellation für Deutschland.

DFB-Team steht vor knüppelharter K.-o.-Phase – wenn es die Gruppe schafft Geht man davon aus, dass alle Favoriten aus Topf 1 ihre Gruppe gewinnen, würde Deutschland im Sechzehntelfinale auf einen Gruppendritten treffen. Das könnte beispielsweise das Kaliber Paraguay sein. Schafft es die Mannschaft von Julian Nagelsmann ins Achtelfinale, wären Frankreich und Kroatien bereits mögliche Gegner. Viel weiter will man aus deutscher Perspektive schon gar nicht schauen und ab dem Viertelfinale wird es vermutlich in vielen Konstellationen so richtig schwer. Aber der weitere Weg ginge möglicherweise über die Niederlande im Viertel- und Spanien im Halbfinale. Und ja, manch einer mag bei diesen Rechenspielchen raunen: Es ist nun mal eine WM, da kommt es auch zu schwierigen Aufeinandertreffen. Was genau will der Autor also von mir? Zumindest mal den Irrglauben aus der Welt schaffen, dass es Deutschland in irgendeiner Form leicht erwischt hätte. Auch als Gruppenzweiter würde das DFB-Team im Achtelfinale womöglich auf Rekordweltmeister Brasilien treffen. Im Viertelfinale käme England in Frage, das mit Kroatien und Ghana aber selbst eine schwere Gruppe erwischt hat.

