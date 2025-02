Der 24. Bundesliga-Spieltag wird durch einen Kracher eröffnet. Der FC Bayern München ist zu Gast beim VfB Stuttgart. So seht ihr den Südschlager im TV, Livestream und Liveticker.

Bei den Münchnern sieht die Welt derweil anders aus. Nach dem Einzug ins Champions-League-Achtelfinale in der Vorwoche besiegte der FCB am vergangenen Sonntag Eintracht Frankfurt deutlich mit 4:0.

Die Schwaben um Coach Sebastian Hoeneß haben aus den letzten beiden Spielen gegen den VfL Wolfsburg und der TSG Hoffenheim nur einen Punkt geholt - und das, obwohl der VfB jeweils in Führung lag.

In der 90. Minute erzielte Joker Kingsley Coman das dritte Münchner Tor nach einem krassen Fehler von Josha Vagnoman.

+++ Update, 28. Februar 2025, 21:20 Uhr: Halbzeit 1:1 +++

Zur Halbzeit der Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München steht es 1:1.

Zunächst brachte Angelo Stiller die Schwaben in der 34. Minute in Führung, Michael Olise sorgte in der 45. Minute für den Ausgleich.