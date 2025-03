Am Mittwochabend dagegen verhinderte Neuer fünf Minuten nach Harry Kanes früher Führung (9.) mit einem Weltklasse-Reflex gegen den nach Upamecano-Fehlpass frei auf ihn zulaufenden Frimpong das 1:1.

Doch das Aus für die Nummer eins im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen die Werkself hatte seine Ursache diesmal nicht in einem Negativ-, sondern einem Positiverlebnis für Neuer.

Das Wichtigste in Kürze

In dieser Szene sah man dem am Monatsende 39-Jährigen sein Alter nicht an, beim 2:0 durch Jamal Musiala (54.) dagegen schon.

Denn Neuer verletzte sich tatsächlich beim Jubel-Sprint und musste daher vier Minuten später für Neuzugang Jonas Urbig Platz machen, der so unverhofft zu seinem ersten Pflichtspiel für den neuen Klub kam.

"Jonas hat einen guten Job gemacht", lobte Harry Kane den allerdings kaum geprüften Youngster.

Der erst im Winter aus Köln verpflichtete U-21-Nationaltorwart wird nun voraussichtlich in den nächsten drei Spielen bis zur Länderspielpause im Bayern-Gehäuse stehen.

"Es ist etwas Muskuläres. Ich kann aber jetzt nicht sagen, ob es ein Faserriss, eine Zerrung oder eine Verhärtung ist", hatte Sportvorstand Max Eberl nach der Partie noch gesagt.