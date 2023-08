Dortmund nur mit Remis im kleinen Revierderby in Bochum

Mats Hummels

Der Routinier wirkt teilweise phlegmatisch, erkennt vor dem 0:1 die Gefahr nicht und lässt Stöger so frei schießen. In manchen Zweikampf geht er zu locker. Allerdings beißt Hummels sich in die Partie, rettet nach einem Can-Ballverlust in höchster Not per Grätsche vor Wittek. Bleibt in der Pause in der Kabine. ran-Note: 4 © RHR-Foto