VfL Bochum: Die Entlassung von Thomas Letsch ist das falsche Zeichen – ein Kommentar

Doch was nach dem Stöger-Interview folgte, war der Sieg gegen den FC Bayern. Und anschließend ein regelrechter Absturz, eine Negativserie, in der es nur noch beim 2:2 gegen Darmstadt einen Punkt gab.

Kein Mut zum Modell Freiburg

Kurzfristig ist der Trainerwechsel das branchenerprobte angebliche Allheilmittel, das in der Regel aber nur kurzfristig wirkt, wenn überhaupt. Dabei ist gerade bei Klubs wie Bochum ein langfristiger Plan der Weg zum Erfolg.

Keine Flickschusterei, sondern Konstanz.

Man muss dann aber gemeinsam dahinter und in Krisen zusammenstehen. Das Modell Freiburg und Christian Streich wird immer als Vorbild gepreist, als erstrebenswertes Ziel und mögliche Bundesliga-Blaupause.

Den Mut, diese Vorgehensweise durchzuziehen, hat dann aber am Ende doch niemand. Dabei hat der VfL den Klassenerhalt weiterhin in der eigenen Hand. Und Letsch hat in Bochum bewiesen, dass er eine Mannschaft wieder in die Spur bringen kann.

Wie es heißt, soll dem Trainer auch aus dem Mannschaftskreis die Unterstützung gefehlt haben. Mit einem Festhalten an Letsch hätte der VfL seine eigenen Überzeugungen und Ziele nicht über Bord geworfen. Im Gegenteil: Er hätte Stärke demonstrieren, eine selten gewordene Solidarität mit dem Trainer zeigen können. Um so ein Zeichen zu setzen, auch bei der Mannschaft. Stattdessen gab es den üblichen Reflex.

Schade eigentlich.