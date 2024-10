Bundesliga: VfL Bochum auch gegen VfL Wolfsburg weiter sieglos

Dazu brauche es, wie zuletzt in den ersten 45 Minuten bei der Niederlage in Dortmund, eine "richtig, richtig gute Leistung".

Bochum: VAR nimmt Handelfmeter zurück

Der VfL Bochum, nach dem 2:4 beim BVB in drei aufeinanderfolgenden Saisons in den ersten fünf Partien sieglos, zeigte sich von Beginn an unbeeindruckt von dieser Negativserie. Die Gastgeber hatten mehr vom Spiel und wurden in der 18. Minute belohnt.

Nach einem Schuss von Boadu an den Arm von Aster Vranckx schrie das Bochumer Publikum auf, und Schiedsrichter Max Burda zeigte bei seinem Bundesliga-Debüt auf den Punkt. Nach VAR-Eingriff wurde der Handelfmeter jedoch zurückgenommen.

Nur 80 Sekunden später konterte der VfL aus Wolfsburg. Jakub Kaminski schickte Mohammed Amoura über links. Dessen Ball in die Mitte nahm Tiago Tomas zentral an und legte den Ball ins linke Eck - der dritte Rückstand für die Bochumer im dritten Heimspiel.

Die erste gute Chance für die Gastgeber gab es nach einer Flanke von Kapitän Anthony Losilla, der sein 100. Bundesliga-Spiel für Bochum absolvierte. Neuzugang Dani De Wit köpfte nur knapp über das Tor.