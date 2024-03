Anzeige

Nach seinem Karriereende spricht Max Kruse über sein Aus beim VfL Wolfsburg - und kritisiert Ex-Trainer Niko Kovac für die Art und Weise des Endes bei den Niedersachsen heftig.

Gut eineinhalb Jahre nach seiner Vertragsauflösung beim VfL Wolfsburg rechnet Max Kruse mit den Niedersachsen ab – vor allem mit Trainer Niko Kovac, der den Offensivspieler einst aussortierte.

"Charakterlich absolute Katastrophe", fällt Kruse im Podcast "Flatterball" mit Ex-Mitspieler Martin Harnik ein vernichtendes Urteil über seinen früheren Trainer. "Wie asozial ist das bitte?", fragt sich Kruse mit Blick auf sein abruptes Ende bei den Niedersachsen im Herbst 2022.

Nur wenige Wochen nachdem Kovac in Wolfsburg das Traineramt übernommen hatte, spielte Kruse sportlich keine Rolle mehr, durfte auch nicht mehr am Trainingsbetrieb der "Wölfe" teilnehmen. Dabei kam der Routinier zunächst an den ersten fünf Bundesliga-Spieltagen jeweils noch zum Einsatz.

Kruse, der mittlerweile seine aktive Laufbahn beendet hat, nachdem er seinen Vertrag beim Zweitligisten SC Paderborn ebenfalls vorzeitig auflöste, bringt mit seiner Kovac-Abrechnung vor allem einen noch immer in Wolfsburg aktiven Spieler in Bedrängnis: Yannick Gerhardt.