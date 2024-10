Tiago Tomas (19.) hatte die Wölfe, bei denen Patrick Wimmer noch die Rote Karte sah (68.), zunächst mit einem Ping-Pong-Tor in Führung gebracht. Joakim Maehle (79.) verkürzte in der Schlussphase auf 2:4.

Die Serien gehen weiter: Werder Bremen bleibt in dieser Bundesliga-Saison eine Macht in der Fremde, der VfL Wolfsburg hingegen daheim harm- und sieglos. Zum Abschluss des 7. Spieltags drehte das Gäste-Team von Trainer Ole Werner einen frühen Rückstand und gewann in Überzahl hochverdient mit 4:2 (1:1).

Die Bremer, die in Gedenken an ihren verstorbenen Ehrenspielführer Dieter Burdenski mit Trauerflor spielten, hatten zu Beginn mehr vom Spiel, Wolfsburg besann sich wie so häufig in dieser Saison aufs Kontern.

Doch nach einem ersten gefährlichen Abschluss von Jakub Kaminski (13.) kamen die Gastgeber immer besser ins Spiel - und verdienten sich die Führung.

Die Ecke von Maximilian Arnold verlängerte Ducksch mit dem Kopf, Werder-Keeper Michael Zetterer sah dadurch unglücklich aus, erst Denis Vavro und schließlich Tomas stocherten den Ball im Gewühl über die Linie.