Bundesliga: Nächste Trainerentlassung - Wolfsburg feuert Coach Paul Simonis

  • Aktualisiert: 09.11.2025
  • 15:46 Uhr
  • Julian Erbs

Nach nur einem Sieg aus den letzten zehn Pflichtspielen hat sich der VfL Wolfsburg entschieden, die Reißleine zu ziehen.

Nach nur zwölf Spielen geht die Amtszeit von Paul Simonis beim VfL Wolfsburg bereits dem Ende entgegen.

Wie "Sky" berichtet, haben sich die Wölfe von ihrem Cheftrainer Paul Simonis getrennt.

Die 1:2-Niederlage gegen den SV Werder Bremen war offenbar eine zu viel für den 40-jährigen Übungsleiter.

Laut "Sky" ist man beim Tabellen-14. der Meinung, dass Simonis nicht mehr in der Lage ist, "den offensichtlich abhandengekommenen Teamgeist im Kader aufs Neue zu entfachen."

Mehr in Kürze...

