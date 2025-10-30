FC Bayern München: Finanzlage besser als angenommen

Sportlich könnte es für den FC Bayern München besser kaum laufen, und auch die wirtschaftliche Situation ist wohl deutlich komfortabler als befürchtet. Der Rekordmeister dürfte im Rahmen seiner Jahreshauptversammlung am Sonntag (10.30 Uhr) ein positives Ergebnis verkünden. Das deutete Klub-Präsident Herbert Hainer im Gespräch mit "Münchner Merkur/tz" an. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen werde "wieder die Zahlen präsentieren – ich denke, wir können zufrieden sein", sagte Hainer. Der Klub hatte in den vergangenen Monaten durchaus "das Signal nach draußen" gesendet, "dass es nicht einfacher wird", räumte der 71-Jährige ein.

