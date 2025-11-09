1. FC Köln - Lukas Kwasniok über Auswechslung von Said El Mala: "Er war nicht gut"

Am Donnerstag war Said El Mala noch in die Nationalmannschaft berufen worden, zwei Tage später erlebte der Shootingstar des 1. FC Köln dagegen einen schwarzen Tag.

Im Derby bei seinem Ex-Klub Borussia Mönchengladbach (1:3) war von dem 19-Jährigen nicht viel zu sehen, Trainer Lukas Kwasniok wechselte den Dribbler schon zur Pause aus. "Er war nicht gut, deswegen habe ich ihn rausgenommen. So einfach ist es", sagte Kwasniok nach dem Spiel.

El Mala spielte in der Bundesliga erst zum dritten Mal von Beginn an für die Domstädter. Über 90 Minuten ist der Teenager für den FC bislang noch nie zum Einsatz gekommen, erzielte aber schon vier Tore und sammelte zwei Assists.

"Er hat einfach in der Arbeit gegen den Ball an der einen oder anderen Stelle im Duell nicht ganz so agiert, wie wir uns das vorstellen. Ich bewerte wie bei allen anderen Spielern die Leistung, die war in den ersten 45 Minuten nicht ganz so gut. Und deswegen habe ich ihn und Florian Kainz dann auch in der Halbzeit geopfert", sagte Kwasniok.