VfL Wolfsburg: VW-Aktion sorgt für Hohn und Spott im Netz
- Aktualisiert: 21.02.2026
- 18:07 Uhr
Mit der Aktion "Hand in Hand" will sich der VfL Wolfsburg solidarisch mit den VW-Mitarbeitern zeigen. Die Reaktionen im Netz sind deutlich.
Der VfL Wolfsburg nutzte das Heimspiel gegen den FC Augsburg, um seine Solidarität mit den VW-Arbeitern auszudrücken.
Im Rahmen dieser Aktion liefen die Spieler der Wolfsburger am Samstag in Arbeitsjacken des Volkswagen-Werks und mit Beschäftigten des VW-Werks ins Stadion ein.
Der Volkswagen-Konzern steckt in großen finanziellen Schwierigkeiten. Gerade erst wurde bekannt, dass VW bis 2028 60 Milliarden Euro einsparen muss.
Auch vor diesem Hintergrund erklärte VfL-Sportdirektor Pirmin Schwegler vor dem Spiel bei "DAZN": "Wir zollen Respekt. Wir wissen, welchen Standort wir hier haben, und dass das eine Arbeiterstadt ist."
Bei den Usern kam die Aktion "Hand in Hand" allerdings mehrheitlich nicht so gut an.
VfL Wolfsburg erntet für VW-Aktion im Netz Hohn und Spott
Unter dem Instagram-Post von "DAZN" waren sehr kritische Kommentare zu lesen, in denen sich auch auch über diese Aktion lustig gemacht wurde.
"Da werden Mitarbeiter verhöhnt von Millionären", schrieb ein User etwa mit einem Lach-Smiley versehen. Ein anderer kommentierte: "Die Mitarbeiter von VW würden sich mehr über sichere Arbeitsplätze oder Bonis freuen, aber das ist lächerlich."
Dies war nicht der einzige Kommentar, in dem Mitleid mit den Arbeitern ausgedrückt wurde. Ein weiterer User verband die schwierige Situation im Werk mit der Magerkost, die den Wolfsburgern in dieser Saison des Öfteren vom ortsansässigen Fußball-Klub bereitet wurde.
"Frühschicht am Band, Spätschicht in der Liga. Die armen Wölfe", heißt es da. Auch gegen Augsburg ließ die Mannschaft die Fans am Ende leiden. Die 2:3-Niederlage verschärft die Krise der abstiegsbedrohten Wölfe weiter.
