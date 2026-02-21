VfL Wolfsburg: VW-Aktion sorgt für Hohn und Spott im Netz

Mit der Aktion "Hand in Hand" will sich der VfL Wolfsburg solidarisch mit den VW-Mitarbeitern zeigen. Die Reaktionen im Netz sind deutlich.

Der VfL Wolfsburg nutzte das Heimspiel gegen den FC Augsburg, um seine Solidarität mit den VW-Arbeitern auszudrücken.

Im Rahmen dieser Aktion liefen die Spieler der Wolfsburger am Samstag in Arbeitsjacken des Volkswagen-Werks und mit Beschäftigten des VW-Werks ins Stadion ein.

Der Volkswagen-Konzern steckt in großen finanziellen Schwierigkeiten. Gerade erst wurde bekannt, dass VW bis 2028 60 Milliarden Euro einsparen muss.

Auch vor diesem Hintergrund erklärte VfL-Sportdirektor Pirmin Schwegler vor dem Spiel bei "DAZN": "Wir zollen Respekt. Wir wissen, welchen Standort wir hier haben, und dass das eine Arbeiterstadt ist."

Bei den Usern kam die Aktion "Hand in Hand" allerdings mehrheitlich nicht so gut an.