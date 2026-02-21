Das bemerkenswerte Plädoyer von Vincent Kompany zum Umgang mit Rassismus hat auch beim FC Bayern Eindruck hinterlassen. Sportvorstand Max Eberl und Harry Kane zeigten sich tief beeindruckt. Kompany selbst erklärte am Tag nach der Rede, auf welche Wirkung er hofft.

Es war eine bemerkenswerte Pressekonferenz des FC Bayern München am Freitag vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt.

Knapp zwölf Minuten nahm sich Trainer Vincent Kompany, um seine Gedanken zum möglichen Rassismus-Vorfall in der Champions-League-Partie zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid am Dienstag zu erläutern.

Darin verteidigte der 39-Jährige Real-Star Vinicius Junior, kritisierte Benfica-Coach Jose Mourinho deutlich und hielt ein Plädoyer für ein Aufeinanderzugehen in der Gesellschaft.

Kompanys Rede hallte nach und blieb auch rund um Bayerns 3:2-Sieg gegen Frankfurt Gesprächsthema.

FCB-Sportvorstand Max Eberl sagte nach der Partie zu den Ausführungen des Trainers: "Es kann keiner besser machen als er. Mich hat das tief berührt. Mich hat das als Mensch, nicht als Sportvorstand berührt und mir aus der Seele gesprochen. Und ich finde, wir brauchen gar nichts hinzufügen."

Kompanys Rede stehe laut Eberl für sich und sei "herausragend" gewesen. "Unsere Aufgabe ist, das jetzt so zu leben", so der 52-Jährige. Beim FC Bayern sei man "extrem glücklich, dass wir Vincent als Trainer haben, dass er so eine großartige Persönlichkeit ist, durftet ihr jetzt alle kennenlernen. Das darf ich schon seit 18, 19, 20 Monaten kennenlernen."