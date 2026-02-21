Der FC Bayern München müht sich nach klarem Vorsprung zu einem 3:2 (2:0) gegen Eintracht Frankfurt. ran liefert die Noten und Einzelkritik der FCB-Stars. Aus der Allianz Arena berichtet Martin Volkmar Der FC Bayern bleibt weiter souveräner Spitzenreiter in der Bundesliga, muss gegen Frankfurt am Ende aber zittern. Nach einem klaren und auch hoch verdienten 3:0-Vorsprung kassierten die am Ende unaufmerksamen Münchner noch zwei Gegentreffer und machten es dadurch in der Schlussphase nochmal unnötig spannend. Entsprechend gab es für den Rekordmeister neben einigen Zweiern auch ein paar Vierer. ran liefert die Noten und die Einzelkritik der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany.

Jonas Urbig Der Youngster ersetzt wie erwartet den verletzten Manuel Neuer. Muss erst in der 40. Minute seinen ersten Ball halten, Bahoyas Schuss ist aber kein Problem für ihn. Glück, dass der eingewechselte Burkardt nur den Pfosten trifft (62.). Bei beiden Gegentreffern durchs Burkardts Strafstoß (77.) und Kalimuendo (87.) chancenlos. ran-Note: 3

Josip Stanisic Gute Vorstellung des Kroaten, der den großen Freiraum auf rechts immer wieder für Vorstöße nutzt. Bereitet per Kopf das 2:0 vor. Auch hinten lange stabil, am Ende jedoch wie seine Nebenleute mit Problemen. ran-Note: 3

Dayot Upamecano Der Franzose kehrt nach seiner Pause in Bremen wieder in die Startelf zurück. Souveräner Auftritt gegen die allerdings sehr harmlosen Gäste. Kommt allerdings wie Kim bei Burkardts Pfostenschuss zu spät. ran-Note: 3

Min-jae Kim Der Südkoreaner rückt für Jonathan Tah wegen desser drohender Gelbsperre in die Anfangsformation. Lange ohne Schwierigkeiten bei den wenigen Frankfurter Angriffsversuchen - bis auf den Pfostentreffer. Geht aber vor dem 2:3 nicht richtig zum Ball, so dass es nochmal spannend wird. ran-Note: 4

Alphonso Davies Der Kanadier kommt für Laimer neu in die Bayern-Mannschaft, der Österreicher ist wegen Belastungssteuerung diesmal gar nicht im Kader. Hat defensiv nichts zu tun, nach vorne aber auch ohne nennenswerte Aktionen. Muss nach 50 Minuten wegen einer Knöchelverletzung für Ito Platz machen. ran-Note: 4

Joshua Kimmich Wie Tah steht der Kapitän vor Anpfiff bei vier Gelben Karte, trotzdem spielt er von Beginn an. Geht aber nicht ins Risiko, um beim Topspiel nächsten Samstag in Dortmund dabei zu sein. Wenig Impulse nach vorne, läuft nach hinten dafür viele Räume zu. Bereitet zudem mit einem Ballgewinn das 3:0 vor. Leitet aber mit einem unnötigen Querpass vor dem eigenen Tor das 2:3 ein. ran-Note: 4

Aleksandar Pavlovic Der Nationalspieler ist von Beginn an sehr aktiv und erzielt nach 16 Minuten mit einer Direktabnahme von der Strafraumgrenze das 1:0. Allerdings wird sein dritter Bundesliga-Saisontreffer von Eintracht-Keeper Kaua Santos begünstigt, der den Ball unter sich durchrutschen lässt. Beim 2:0 ebenfalls beteiligt, als er den SG-Torhüter irritiert. Fokussiert sich danach mehr darauf, im Mittelfeld für Ordnung zu sorgen. ran-Note: 2

Michael Olise Nach abgesessener Gelbsperre in Bremen sofort wieder Dreh- und Angelpunkt der Münchner Offensive. Sorgt fast immer für Gefahr und bereitet mit einer Ecke das 2:0 vor. Scheitert aber mehrfach im Abschluss (4., 48., 55., 71.). ran-Note: 2

Jamal Musiala Der lange verletzte FCB-Star steht im zentralen offensiven Mittelfeld erstmals seit seiner Zwangspause in der Liga wieder in der Startelf. Einige gelungene Aktionen, bleibt aber auch öfter hängen. Pech, dass sein schöner Distanzschuss knapp am Tor vorbei geht (38.). Verpasst zudem kurz danach haarscharf das 3:0. Baut nach der Pause ab und geht nach 77 Minuten vom Feld. ran-Note: 4

Luis Diaz Der Kolumbianer kommt gegen Collins nicht so zur Entfaltung wie Olise auf der Gegenseite. Wie immer sehr engagiert, aber praktisch ohne gefährliche Aktion. ran-Note: 4

Harry Kane Der erste gefährliche Kopfball des Engländers wird noch von der Linie geschlagen (15.), der zweite sitzt dann (20.). Hat danach weitere gute Chancen (34., 59.), ehe er in der 68. Minute unwiderstehlich aus 18 Metern zum 3:0 einschießt. Bereits das 28. Liga-Tor des Mittelstürmers, der vor der Partie von den Bayern für seine bis dahin 500 Pflichtspieltreffer geehrt wurde. Schmälert seine gute Vorstellung durch das Foul an Höjlund im eigenen Strafraum vor dem 1:3. ran-Note: 2

Hiroki Ito (ab 50.) Der Japaner wird kurz nach der Pause für den angeschlagenen Davies eingewechselt und agiert links in der Viererkette etwas defensiver. Dort kaum gefordert. ran-Note: 3

Tom Bischof (ab 78.) Der Mittelfeldspieler kommt in der Schlussphase für Pavlovic in die Partie. Kann weniger gut für Ordnung sorgen wie sein Teamkollege zuvor. ran-Note: Ohne Bewertung

Serge Gnabry (ab 78.) Der Nationalspieler ersetzt Musiala ebenfalls nach 78 Minuten. Kurz darauf mit Kopfballchance, die Eintracht-Keeper Kaua Santos aber nicht vor Probleme stellt (81.). ran-Note: Ohne Bewertung

Jonathan Tah (ab 90.+4) Der lange wegen seiner drohenden Gelbsperre geschonte Nationalverteidiger kommt in der Nachspielzeit noch für Kimmich. Zu spät bei Götzes letzter Chance zum 3:3, die übers Tor geht. ran-Note: Ohne Bewertung