John Stones

Der englische Nationalspieler war wie Pep Guardiola im Sommer 2016 gekommen. Seither machte er 277 Pflichtspiele für die Skyblues und war durchaus eine tragende Säule in den erfolgreichen Jahren. In der laufenden Saison fehlt Stones immer wieder verletzungsbedingt. Sein Vertrag läuft noch bis 2026, trotzdem will man sich von dem Innenverteidiger wohl schon in diesem Sommer trennen.