Vor Real: Leipzig in Augsburg nur remis

RB Leipzig kommt im neuen Jahr weiter nicht richtig in Schwung und geht angeschlagen in das Königsklassen-Duell mit Real Madrid. Drei Tage vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den spanischen Rekordmeister kamen die Sachsen beim FC Augsburg nur zu einem 2:2 (1:1) und drohen in der Bundesliga den Anschluss an die Champions-League-Plätze zu verlieren.

Nach nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Spielen hat RB drei Punkte Rückstand auf den Tabellenvierten Borussia Dortmund. Am Samstag hatten Lois Openda (39.) und Benjamin Sesko (52.) das Spiel nach dem Rückstand durch Phillip Tietz (35.) noch gedreht.

Doch Ermedin Demirovic (60.) brachte den FCA, der seinen Platz im Tabellenmittelfeld festigte, noch einmal zurück. Openda vergab in der 81. Minute einen Foulelfmeter nach Videobeweis kläglich.

RB-Trainer Marco Rose hatte seinen Spielern vor der Partie noch einmal die Sinne geschärft. "Wir haben keine Priorisierung", mahnte der 47-Jährige bei Sky:

"Heute ist das wichtigste Spiel, danach kommt Real Madrid". Auch der erneut schlechte Rasen in der Augsburger Arena solle dabei keine Entschuldigung sein. "Wir dürfen nicht rumflennen und uns beschweren", sagte Rose.