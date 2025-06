Zuvor hatte Galatasaray den bevorstehenden Wechsel angekündigt. "Die offiziellen Verhandlungen mit Fußballprofi Leroy Aziz Sane über seinen Wechsel zu unserem Verein haben begonnen", teilte der türkische Spitzenklub am Mittwochabend bei X mit.

"Es gab viele Angebote. Aber Galatasaray als Ganzes hat mich sehr beeindruckt. Ich war sehr beeindruckt von der Atmosphäre, von der Größe des Klubs, davon, wie sehr sie mich wollten, wie viel Interesse sie an mir gezeigt haben. Deshalb bin ich bei Galatasaray", sagte Sane am Flughafen: „Ich bin den Fans sehr dankbar. Es bedeutet mir sehr viel, dass sie zu dieser Stunde hierher gekommen sind. Ich freue mich riesig auf mein erstes Spiel vor diesen Fans."

Der 29-jährige Leroy Sane landete in der Nacht auf Donnerstag in der türkischen Metropole und kletterte bereits mit dem Schal von Galatasaray Istanbul um den Hals aus dem Privatjet.

Blitzlichtgewitter, jede Menge TV-Kameras und ein wahrer Fan-Hype: Nationalspieler Leroy Sane ist bei seiner Ankunft in Istanbul begeistert empfangen worden.

Nach seiner Landung sollte Sane zunächst den obligatorischen Medizincheck absolvieren, anschließend seinen Vertrag unterschreiben. Sane winkt in Istanbul angeblich ein Jahresgehalt von bis zu 15 Millionen Euro netto.

Kurz vor Mitternacht ließ Galatasaray seine Fans an der Anreise des Neueinkaufs teilhaben: Via Youtube war der Flugzeugtracker für Sanes Maschine abrufbar, über Ungarn und Rumänien näherte sich der Flieger der türkischen Metropole - unterlegt wurde alles mit stimmungsvoller Stadionmusik. Auch sein Empfang am Flughafen wurde live übertragen, zeitweise schauten über zwei Millionen Fans dabei zu.