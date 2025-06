Leroy Sane hat sich entschieden: Der DFB-Star wird seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern. Sane plant einen Wechsel zu Galatasaray Istanbul - womit er seine WM-Teilnahme 2026 verspielen könnte. Ein Kommentar. von Raman Rooprail "Wir sind in guten und zielführenden Gesprächen, die Unterschrift fehlt aber noch", erklärte Max Eberl vor gut fünf Wochen im "Sky"-Interview im Rahmen des Auswärtsspiels bei RB Leipzig. "Wir sind noch nicht ganz da. Wir würden es gerne machen, Leroy auch - jetzt müssen wir noch klarkommen." Fünf Wochen später ist klar: Sie sind nicht klargekommen. Denn ran-Informationen zufolge wird Sane seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern - und dafür bei Galatasaray Istanbul anheuern. Was ist in diesen fünf Wochen passiert?

Leroy Sane: Pini Zahavi bringt Bayern-Verlängerung ins Wanken Klar, über allem steht der Berater-Wechsel Sanes. Bis dahin waren sich sowohl Verein als auch Spielerseite über die neuverhandelten Modalitäten einig. Zehn Millionen Euro Grundgehalt plus gut fünf Millionen Euro an möglicher Bonuszahlungen. Damit hätte Sane, der in seinem aktuellen Vertrag angeblich 19 Millionen Euro verdiente, eine Gehaltskürzung akzeptiert. Doch das Einsteigen von Pini Zahavi veränderte alles, plötzlich wollte Sane vom mündlich abgesprochenen neuen Deal nichts mehr wissen und forderte mehr. Bayern blieb bis zuletzt hart, mehr als eine Umverteilung der Zahlen (12 Millionen Grundgehalt, 3,5 Millionen an Boni-Zahlungen) wollte Max Eberl offenbar nicht bieten. So kommt es jetzt, wie es kommen muss. Die Verhandlungen zwischen Bayern und Galatasaray sind abgeschlossen, ran-Informationen zufolge wird er noch heute Nacht zur Unterschrift erwartet.

DFB-Team: Folgen für Sane sind gravierend Doch was bedeutet die Entscheidung für Sane? Welche Folgen bringt sie mit sich? Klar ist: Sane hätte gerne in der Premier League angeheuert, sein Wunschziel war verschiedenen Berichten zufolge der FC Arsenal. Doch kein Premier-League-Klub intensivierte sein Werben um Sane. Folglich fiel die Entscheidung jetzt auf "Gala", die die finanziellen Wünsche des deutschen Nationalspielers erfüllen möchten. Der türkische Meister bietet nach ran-Informationen etwas weniger als zehn Millionen Euro netto - damit würde Sane nach Steuern mindestens so viel Geld verdienen wie zuletzt bei den Bayern - und fast das doppelte, als sein neues Vertragsangebot des FCB ihm eingebracht hätte. Aber zu welchem Preis wagt Sane mit 29 Jahren, ein Jahr vor der WM 2026, den Schritt in die Türkei? Gerade seinen Ambitionen um einen Platz in der Truppe von Julian Nagelsmann wird der Wechsel von einem Weltklub wie den Bayern in die eher schwächere Süper Lig nicht guttun.

Galatasaray-Wechsel: Sane verspielt die Chance auf die WM 2026 Sane ist schon länger nicht unumstritten in der Nationalmannschaft, gegen Portugal spielte er 60 Minuten, in der Partie gegen Frankreich saß er anschließend 90 Minuten auf der Bank. Kann Sane sich Woche für Woche in einer Top-Liga Europas nicht auf bestem Niveau beweisen, wird die Luft im DFB-Team bis zum Großereignis 2026 dünn. Die Konkurrenz bei Deutschland ist bekanntlich groß. Im aktuellen Kader stand jeder (!) Spieler in dieser Saison bei einem Verein aus einen der Top-5-Ligen Europas unter Vertrag. Das zeigt: Sollte Sane bei Galatasaray nicht absolute Top-Leistungen zeigen und mit den Türken auch in der Champions League über die Ligaphase hinaus kommen, könnte der 29-Jährige schnell in Vergessenheit geraten - zudem ist er in seinem Alter ohnehin nicht die große Zukunft des DFB.

