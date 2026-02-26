Bundesliga
Werder Bremen: Clemens Fritz sieht keinen Bruch zwischen Team und Fans
- Veröffentlicht: 26.02.2026
- 14:06 Uhr
- Franziska Engelhard
Werder Bremen steckt mitten im Abstiegskampf, Fans zeigen sich distanziert gegenüber der Mannschaft nach der Niederlage am Sonntagabend.
Von Franziska Engelhard
Nach der Niederlage gegen den FC St. Pauli äußerte sich Bremens Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz im "Weser Kurier" zur aktuellen Stimmung zwischen Team und Fans: "Es gab Signale aus der Aktiven Fanszene, die zeigen, dass von einer Entzweiung keine Rede sein kann".
Am Sonntagabend stürmte nach dem Spiel ein Bremer Fan auf den Platz. Er schickte die Spieler, die sich bei den Fans für den Support bedanken wollten, auf dem Weg Richtung Kurve zurück in die Kabine.
Fritz sieht die Reaktion der Fans positiv, da die Enttäuschung sehr groß ist: "Die Ostkurve ist sehr sensibilisiert für unsere Situation und ich bin überzeugt davon, dass sie uns bis zum Schluss unterstützen wird. Aber natürlich ist die Enttäuschung bei vielen groß, was schnell zu emotionalen Reaktionen führen kann. Deshalb möchte ich positiv hervorheben, wie gut unsere Szene am Sonntag reagiert hat, damit es gar nicht erst zu Beleidigungen oder ähnlichen Dingen kommen konnte."
Werder Bremen: Sportliche Krise immer schlimmer
Am Anfang der Saison träumten die Bremer noch vom internationalen Geschäft. Doch aktuell heißt die Realität in Bremen: harter Abstiegskampf. Seit 13 Spielen konnten sich die Bremer keinen Punkt mehr erspielen und rutschten bis auf Platz 17 in der Tabelle ab.
Die Grün-Weißen treffen in den kommenden Spielen auf den 1.FC Heidenheim, die ebenso im Abstiegskampf Punkte ergattern wollen. Sollte dieses Spiel mit einer weiteren Niederlage ausgehen, könnte die Luft für Neu-Trainer Daniel Thioune dünn werden.