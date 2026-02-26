Werder Bremen: Clemens Fritz sieht keinen Bruch zwischen Team und Fans

Werder Bremen steckt mitten im Abstiegskampf, Fans zeigen sich distanziert gegenüber der Mannschaft nach der Niederlage am Sonntagabend.

Von Franziska Engelhard

Nach der Niederlage gegen den FC St. Pauli äußerte sich Bremens Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz im "Weser Kurier" zur aktuellen Stimmung zwischen Team und Fans: "Es gab Signale aus der Aktiven Fanszene, die zeigen, dass von einer Entzweiung keine Rede sein kann".

Am Sonntagabend stürmte nach dem Spiel ein Bremer Fan auf den Platz. Er schickte die Spieler, die sich bei den Fans für den Support bedanken wollten, auf dem Weg Richtung Kurve zurück in die Kabine.