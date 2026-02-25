Neben diesem Memorandum of Understanding verständigten sich die Parteien in Anwesenheit von Merz und Chinas Ministerpräsident Li Qiang auf weitere Kooperationsfelder, die unter anderem die Nachwuchsförderung im Fußball betreffen.

Wie die DFL mitteilte, unterzeichneten Geschäftsführer DFL-Steffen Merkel und Shen Haixiong, Präsident der CMG, in Peking eine Absichtserklärung für eine Verlängerung des TV-Vertrags.

Im Rahmen des Staatsbesuchs von Bundeskanzler Friedrich Merz in China haben die Deutsche Fußball Liga und die China Media Group CMG ihre langjährige Medienpartnerschaft und Zusammenarbeit bekräftigt.

DFL ist europäischer Vorreiter in der Volksrepublik

Die China Media Group ist laut DFL der größte nationale Medienkonzern der Volksrepublik China und erreicht mit ihren Programmen Milliarden Zuschauerinnen und Zuschauer. Der zum Konzern gehörende Fernsehsender CCTV zeigte 1995 erstmals Bundesliga-Spiele. Bis einschließlich der Saison 2027/28 hält CMG in China die Übertragungs-Rechte an der deutschen Eliteliga. Eine Fortsetzung der Partnerschaft gilt nun als sehr wahrscheinlich.

Der deutsche Profifußball setzt damit sein starkes Engagement in China fort. Neben dem 2019 eröffneten DFL-Büro in Peking sind mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg fünf Bundesliga-Klubs dauerhaft in China vertreten – mehr als aus jeder anderen europäischen Liga. So waren bei einem vergangenen FC Bayern-Event in Chengdu laut Angaben des Klubs rund 100.000 Besucher vor Ort.

Darüber hinaus haben mehrere deutsche Klubs bei dem "Bundesliga Dream"-Projekt in den vergangenen zwei Saisons Jugendteams der chinesischen Nationalmannschaft jeweils über mehrere Wochen in ihren Leistungszentren begrüßt.

