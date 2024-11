Den Bericht verweisen die Verantwortlichen der Werkself in den Bereich der Fabel. Das sei "Schwachsinn", hieß es aus der Klubspitze.

Denn die spanische Ausgabe von "Eurosport" vermeldete den Abgang des 42-Jährigen am Saisonende als Fakt.

Doch die Meldung am Donnerstag aus Spanien sorgte mindestens für Kopfschütteln und Verwunderung.

Bayer Leverkusen: Hoffnung auf Alonso bis 2026

Vielmehr ist man weiter zuversichtlich, dass Alonso seinen noch bis 2026 laufenden Vertrag erfüllen wird.

"Im Moment gehe ich zu 100 Prozent davon aus", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes vor zwei Wochen bei "DAZN": "Er hat einen Vertrag und es gibt keine Anzeichen dafür, dass es in eine andere Richtung geht."

In der Diskussion seien "so viele Konjunktive dabei, dass es keinen Sinn macht, darüber zu spekulieren. Wir haben für diese Saison einen Wunschkandidaten gehabt und für nächstes Jahr haben wir ihn auch: Das ist beides Xabi Alonso", ergänzte Rolfes auf die Frage, ob Stuttgarts Coach Sebastian Hoeneß Nachfolgekandidat in Leverkusen sei.