Sommers Leistungen in München wurden unter anderem von Experten mehrfach kritisiert. Dies sei "teilweise unangenehm" gewesen und "nicht spurlos" an ihm vorbeigegangen, schilderte der Keeper: "Das Wichtigste war, dass ich versucht habe, meine Leistung zu bringen und der Mannschaft zu helfen, erfolgreich zu sein. Das ist am Schluss zum Glück auch gelungen."

Mit der Schweiz tritt Sommer am Sonntag im Rahmen der EM-Qualifikation in St. Gallen gegen Belarus an. Die Eidgenossen führen die Gruppe I mit 14 Punkten an.