DFB-Team: Jamala Musiala spricht über Zusammenspiel mit Florian Wirtz 

Musiala wie Wirtz hätten das "extreme Talent, den Ball in die Halbräume vor die Kette zu kriegen, mit Tempo aufs Tor zu dribbeln und andere Spieler einzusetzen", schwärmte er.

"Ich und Flo haben eine ganz gute Beziehung, wir sind gute Freunde", sagte der Profi von Bayern München vor dem Duell mit den USA am Samstag ( 21:00 Uhr im Liveticker auf ran.de ) in Hartford/Connecticut über den Leverkusener.

Zwei Zauberfüße für Deutschland? Jamal Musiala hätte nichts dagegen, in der Fußball-Nationalmannschaft häufiger mit Florian Wirtz zusammenzuspielen.

Jamal Musiala hätte nichts dagegen, in der Nationalmannschaft häufiger mit Florian Wirtz zusammenzuspielen.

Musiala wurde bereits in München von Nagelsmann trainiert. "Die Hoffnungen, die Deutschland in ihn setzt, sollen ihn nicht erdrücken, sondern stolz machen", sagte er, "er soll sich nicht verkopfen, sondern der Straßenkicker bleiben, der er ist. Er ist ein Riesenfußballer und hat sehr viel Potenzial in allen Bereichen", erläuterte Nagelsmann.