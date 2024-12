Youssoufa Moukoko und Co.: Das dubiose Geschäft mit Fußball-Talenten

Umfangreiche Recherchen einer ProSieben-Investigativ-Reportage zeigen: Alterslügen haben im Fußball System und sind viel Geld wert. Beispiele gibt es einige. Doch scheint mit Youssoufa Moukoko auch ein deutscher Shooting-Star betroffen zu sein.

Sie sind "the next big thing" – jeder will sie haben: Die Super-Talente im Weltfußball. Nicht nur um die Topstars ist ein unerbittlicher Bieterwettbewerb entstanden. Wer die jungen Talente rechtzeitig an sich bindet, kann das ganz große Geschäft machen. Kein Wunder, dass in diesem Millionen-Geschäft daher das Risiko groß ist, dass junge Spieler mitunter zu Opfern werden. Auch Moukoko?

Er wäre nicht der Erste: In den 90er Jahren machte Frankfurts Anthony Yeboah, immerhin 1993 und 1994 Bundesliga-Torschützenkönig, mit unterschiedlichen Altersangaben und einer unklaren Dokumentenlage Schlagzeilen. Beim Hamburger SV flammte ab 2017 immer wieder die Diskussion um Alter und Identität von Bakery Jatta auf. Der VfB Stuttgart hatte erst vor Kurzem klarstellen müssen, dass Silas Katompa Mvumpa mit einem Alter- und Identitätsschwindel Opfer seiner Berater wurde.

Der Investigativjournalist Peter Onneken sowie die schon in der Vergangenheit mit dem Thema befassten Martin Heidemanns, ehemaliger Investigativchef der "Bild"-Zeitung, und Udo Ludwig, Ex-Sportchef beim "Spiegel", haben mehr als ein Jahr lang zahlreiche Informationen und neue Indizien gesammelt. Dabei rückte vor allem ein Fall in den Mittelpunkt. Der des jüngsten Torschützen der Bundesliga-Geschichte: Youssoufa Moukoko.