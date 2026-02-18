Bundesligist Borussia Dortmund gastiert in den Playoffs der Champions League bei Atalanta Bergamo. Nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel soll das Achtelfinal-Ticket gelöst werden.

Borussia Dortmund möchte den Einzug ins Achtelfinale der Champions League perfekt machen. Die Schwarzgelben haben das Hinspiel gegen Atalanta mit 2:0 gewonnen und gastieren nun in Bergamo.

Nach einer starken Serie in der Bundesliga haben die Borussen im Signal Iduna Park definitiv eine Duftmarke hinterlassen. Natürlich ist aber erst die halbe Miete erreicht.

Dortmund darf sich im Rückspiel am 25. Februar eine Niederlage mit einem Tor Rückstand erlauben, jedoch geht es auch darum, gar nicht erst Gefahr zu laufen, den Vorsprung noch zu verspielen. Das neue Traumduo Ryerson & Guirassy soll für einen reibungslosen Ablauf sorgen.