Der BVB scheidet gegen Atalanta in der Champions League nach einer schwachen Leistung aus. Die Noten der Stars von Borussia Dortmund. Von Justin Kraft Borussia Dortmund hat in der Champions League den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Auswärts verlor der BVB bei Atalanta mit 1:4. Niko Kovac verzichtete erneut auf Nico Schlotterbeck. Dafür kehrte Emre Can überraschend in die Startelf zurück. Ansonsten startete die Elf, die im Hinspiel erfolgreich war. CL-Highlights immer mittwochs ab 23 Uhr auf Joyn streamen Diesmal aber nahm der Abend ein bitteres Ende für die Schwarzgelben. ran hat die Noten und Einzelkritiken der BVB-Stars.

Gregor Kobel Pariert in der Anfangsphase zweimal sehr gut – vor allem die Parade gegen Zalewski war stark (24.). Klärt schwach vor dem 0:2, kann beim Schuss selbst dann aber nichts machen. Gute Klärungsaktion, als er in der 85. Minute aus dem Tor kommt und eine Großchance verhindert. Macht sich seine Leistung mit einem Katastrophenpass in der Nachspielzeit kaputt, der die Niederlage und das Aus in der Champions League besiegelt. ran-Note: 5

Emre Can Hat klare Abstimmungsprobleme mit Ryerson. In der 24. Minute eilt er nach hinten, verliert dabei aber Zalewski aus den Augen, der gefährlich zum Abschluss kommt. Wirkt noch nicht wieder sattelfest, was nach seiner Ausfallzeit kaum verwundert. ran-Note: 4

Waldemar Anton Hat große Probleme mit Scamacca. Immer wieder kann der Angreifer von Atalanta Bälle festmachen, verteilen und kontrollieren. Anton kommt kaum mal in den Zweikampf. Auch im Spielaufbau macht er ein paar einfache Fehler und klärt manches Mal zu kurz. In der 85. Minute wieder zu träge und mit Glück, dass Kobel beim Tiefenpass aufpasst und klärt. ran-Note: 4

Ramy Bensebaini Versucht unnötig einen Ball wegzugrätschen, den Svensson simpel hätte klären können. Trifft den Ball nicht richtig und Scamacca macht das Tor (5.). Eine weitere Grätsche bringt ihm die Gelbe Karte ein, weil er klar zu spät kommt (13.). Reagiert in der 35. Minute viel zu spät, als Scalvini rechts frei durch ist. Ist auch beim 0:2 sehr unglücklich unterwegs und schmeißt sich in einen Schuss, den Kobel locker pariert hätte. Stattdessen fliegt der Ball abgefälscht ins Tor. Auch direkt nach der Pause wieder zweimal mit großen Schwierigkeiten. Und weil aller guten Dinge drei sind, sieht er auch beim 0:3 nicht gut aus. Er kommt nicht richtig ins Kopfballduell mit Pasalic. Schlechtes Stellungsspiel gegen Samardzic in der 82. Minute, als Atalanta beinahe das vierte Tor schießt. Klärt kurz vor Ende mit der Hacke und trifft dabei Krstovic im Gesicht. Gelb-Rot und Elfmeter. Die Entscheidung. Ein gebrauchter Tag für Bensebaini, der im Hinspiel noch der beste BVB-Spieler war. ran-Note: 6

Julian Ryerson Fehlt hinten, als Atalanta nach nur knapp vier Minuten erstmals gefährlich vors BVB-Tor kommt. Lässt sich kurz darauf überrennen, als Bernasconi ihm enteilt und die Vorlage zum 0:1 aus Dortmund-Sicht spielt. Kann die Flanke vor dem 0:2 nicht verhindern. Wird dann in der 70. Minute von Kovac erlöst. ran-Note: 5

Jobe Bellingham Defensiv schwach, mit Ball nicht wirklich anwesend. Beim 0:2 kurz vor der Pause muss er viel früher stören. Wird nach zähen 70 Minuten ausgewechselt. ran-Note: 4

Felix Nmecha Das Spiel läuft defensiv an ihm vorbei, was nicht für ihn spricht, weil Atalanta häufig in Angriffssituationen ist und Nmecha eine wichtige Position bekleidet. Mit dem Ball fehlen seine Impulse, die er in den letzten Wochen geben konnte. Er versucht zwar einiges, findet aber keinen richtigen Zugriff auf die Partie. Seine zweite Halbzeit ist besser. Gutes Dribbling in der 74. Minute, das das Spiel mal etwas beschleunigt und an dessen Ende ein Angriff mit Großchance entsteht. ran-Note: 3

Daniel Svensson Seine Seite ist mehrfach offen. Am schlimmsten in der 35. Minute, als Scalvini völlig frei in den Strafraum spazieren kann. Offensiv mit ein paar besseren Szenen, aber auch mit Ungenauigkeiten. ran-Note: 4

Maximilian Beier Sehr energischer Beginn des Angreifers, läuft mehrfach gut durch im Pressing und beruhigt die hektische Anfangsphase damit auch etwas, weil Dortmund aus der eigenen Defensive herauskommt. Gute Tiefenläufe, starke Flanke auf Guirassy (27.), cleverer Steckball auf Brandt (29.). Überragend, wie er sich in der 54. durchsetzt und aus spitzem Winkel frei abziehen kann. Sein Ball klatscht unglücklich an den Pfosten. Ist der mit Abstand beste Offensivspieler und wird beim Stand von 0:3 dann plötzlich ausgewechselt. ran-Note: 2

Julian Brandt Nimmt fast 30 Minuten gar nicht teil, hat dann nach einem guten Tiefenlauf einen gefährlichen Abschluss. Scheitert aber an Carnesecchi. Viel mehr soll ihm auch nicht gelingen und nach 60 Minuten ist sein Arbeitstag beendet. ran-Note: 4

Serhou Guirassy Hat seine erste Chance in der 27. Minute, als er eine gute Beier-Flanke nicht richtig gedrückt bekommt. Sein Abschluss kurz nach der Pause wird von Carnsecchi stark pariert. Verstolpert eine Riesenchance in der 74. Minute. ran-Note: 3

Die Einwechselspieler des BVB Carney Chukwuemeka (ab der 60. für Brandt): Ist auch nicht auffälliger als Brandt und hat kaum Aktionen. ran-Note: 4 Fabio Silva (ab der 60. für Beier): Kommt gut in die Partie und hat zwei gute Situationen, in denen er jeweils Guirassy in Szene setzt. ran-Note: 3 Yan Couto (ab der 70. für Ryerson): Etwas besser im Spiel als Ryerson zuvor. Hat ein, zwei gute Aktionen in der Offensive, mehr aber auch nicht. ran-Note: 4 Karim Adeyemi (ab der 70. für Bellingham): Spielt zwar mit Wucht, aber zunächst wenig gelungenen Aktionen. Das ändert sich aber sehr schnell, als er nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung nach innen zieht und mit links ins lange Eck zum 1:3 trifft. Hat auch direkt im Anschluss zwei gefährliche Aktionen. ran-Note: 2