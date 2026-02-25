Beim Champions-League-Hinspiel zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon soll Gianluca Prestianni Vinicius Junior rassistisch beleidigt haben. Nun hat die UEFA die auferlegte Sperre bestätigt und die Berufung von Benfica Lissabon zurückgewiesen.

Der Profi des portugiesischen Rekordmeisters war von der Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer der Europäischen Fußball-Union für das Rückspiel in den Playoffs der Champions League "vorläufig" gesperrt worden. Der darauffolgende Protest aus Lissabon zielte nun ins Leere: Die Begegnung zwischen Real Madrid und Benfica findet ohne den 20-Jährigen statt.

Die am Montag ausgesprochene Sperre gelte "unbeschadet jeglicher Entscheidung, die die Disziplinargremien der UEFA im Anschluss an den Abschluss der laufenden Untersuchung treffen könnten", so die UEFA.

Der 20-Jährige wird allerdings nicht als einziger fehlen. Auch Trainer José Mourinho ist nach seiner Gelb-Roten Karte im Hinspiel gesperrt.