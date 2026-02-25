- Anzeige -
- Anzeige -
Champions League

Champions League: Real vs. Benfica - Prestiannis Sperre bleibt nach Rassismus-Eklat bestehen

Beim Champions-League-Hinspiel zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon soll Gianluca Prestianni Vinicius Junior rassistisch beleidigt haben. Nun hat die UEFA die auferlegte Sperre bestätigt und die Berufung von Benfica Lissabon zurückgewiesen.

Der Profi des portugiesischen Rekordmeisters war von der Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer der Europäischen Fußball-Union für das Rückspiel in den Playoffs der Champions League "vorläufig" gesperrt worden. Der darauffolgende Protest aus Lissabon zielte nun ins Leere: Die Begegnung zwischen Real Madrid und Benfica findet ohne den 20-Jährigen statt.

Die am Montag ausgesprochene Sperre gelte "unbeschadet jeglicher Entscheidung, die die Disziplinargremien der UEFA im Anschluss an den Abschluss der laufenden Untersuchung treffen könnten", so die UEFA.

Der 20-Jährige wird allerdings nicht als einziger fehlen. Auch Trainer José Mourinho ist nach seiner Gelb-Roten Karte im Hinspiel gesperrt.

- Anzeige -
- Anzeige -

Rassismus-Eklat schlug Wellen

Das Hinspiel zwischen Lissabon und dem spanischen Rekordmeister aus Madrid stand im Zeichen des Eklats, die Partie musste sogar unterbrochen werden. Prestianni soll Vinicius Junior nach dessen Tor beleidigt haben. Bei dem Wortgefecht hielt sich der Argentinier das Trikot vor den Mund. Vinicius stürmte daraufhin wild gestikulierend zu Schiedsrichter Francois Letexier, der das Spiel unterbrach.

"Er verdient es nicht, in der Champions League zu spielen", sagte Real-Madrid-Superstar Kylian Mbappe im Anschluss an den Vorfall. In den acht Jahren, in denen Vini Jr. bereits in Europa spielt, ist dies der 20. Vorfall, bei dem der Brasilianer rassistische Anfeindungen meldet.

Vor Champions League Rückspiel: Vinicius "tapfer": Real Madrid bereit für Benfica

- Anzeige -
Mehr Fußball
Schottland-Fans mit Kilt und Tasche, hier bei der EM in Köln
News

WM 2026: FIFA macht Ausnahme für schottische Fans

  • 25.02.2026
  • 18:40 Uhr
Emre Can ist zurück auf dem Platz
News

Aufstellung da: BVB mit Can, ohne Schlotterbeck

  • 25.02.2026
  • 18:14 Uhr
Daumen hoch: Emre Can ist wieder fit
News

BVB in Bergamo: Can beginnt, Schlotterbeck zunächst draußen

  • 25.02.2026
  • 18:05 Uhr
Torhüter Horst Schnoor vor Gerd Müller
News

HSV trauert um Klubikone Schnoor

  • 25.02.2026
  • 17:43 Uhr
United Spitzen Omar Berrada (l.) und Jim Ratcliffe (r.)
News

United freut sich über Gewinne nach Stellenabbau

  • 25.02.2026
  • 16:52 Uhr
Der BVB befürchtet ein Anreise-Chaos
News

Bei Topspiel gegen Bayern: Dortmund droht Verkehrschaos

  • 25.02.2026
  • 16:43 Uhr
Fans protest against President Cairo during the Serie A soccer match between Torino and Bologna at the Stadio Olimpico Grande Torino in Turin, north west Italy - Sunday, February 15, 2025. - Soccer...
News

Schöne Sche**e! Turin-Fans schaufeln Kot vor Trainingsgelände

  • 25.02.2026
  • 16:38 Uhr
Köln-Coach Lukas Kwasniok
News

FC-Trainer Kwasniok bittet um Entschuldigung

  • 25.02.2026
  • 16:34 Uhr
US-Präsident Donald Trump bei der WM-Auslosung
News

Gastgeberstädte: Haushaltssperre gefährdet WM-Sicherheit

  • 25.02.2026
  • 16:31 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

UEFA Champions League 2025/26: Die Highlights live im Free-TV und im Joyn-Stream

  • 25.02.2026
  • 16:15 Uhr