Champions League

Atalanta Bergamo vs. BVB: Wer überträgt die Champions League im TV, Stream & Ticker?

  • Aktualisiert: 23.02.2026
  • 08:49 Uhr
  • ran.de
Der BVB ist in Topform.
Der BVB ist in Topform.© DeFodi Images

Bundesligist Borussia Dortmund gastiert in den Playoffs der Champions League bei Atalanta Bergamo. Nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel soll das Achtelfinal-Ticket gelöst werden.

Borussia Dortmund möchte den Einzug ins Achtelfinale der Champions League perfekt machen. Die Schwarzgelben haben das Hinspiel gegen Atalanta mit 2:0 gewonnen und gastieren nun in Bergamo.

Nach einer starken Serie in der Bundesliga haben die Borussen im Signal Iduna Park definitiv eine Duftmarke hinterlassen. Natürlich ist aber erst die halbe Miete erreicht.

Dortmund darf sich im Rückspiel am 25. Februar eine Niederlage mit einem Tor Rückstand erlauben, jedoch geht es auch darum, gar nicht erst Gefahr zu laufen, den Vorsprung noch zu verspielen. Das neue Traumduo Ryerson & Guirassy soll für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

BVB-Fans wittern Magie: "Zaubertrank bekommen?"

Sollte Dortmund das Achtelfinal-Ticket lösen, käme es zu einem echten Kracher-Duell. Schließlich würde entweder der Gruppenphasen-Sieger FC Arsenal oder der deutsche Rekordmeister FC Bayern warten.

Noch ist das aber Zukunftsmusik.

Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Topspiel statt?

Champions League live: Läuft Bergamo vs. Borussia Dortmund im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen dem BVB und Atalanta Bergamo wird nicht im Free-TV übertragen.

BVB gastiert bei Atalanta Bergamo: Wo läuft das Match im Pay-TV?

Nachdem das Hinspiel bei Prime Video lief, überträgt DAZN das Rückspiel in Bergamo. Die Partie wird kostenpflichtig auf dem linearen Sender DAZN 1 gezeigt.

Champions League im Livestream: Wer zeigt Dortmund in Bergamo live?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende DAZN-Kunden ist das Champions-League-Topspiel im Stream über die App oder die Web-Adresse abrufbar.

Atalanta vs. BVB live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Kracher?

Einen Ticker zu Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Bergamo vs. Dortmund live: Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Topspiels

  • Begegnung: Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund
  • Datum und Uhrzeit: 25. Februar 2026; 18:45 Uhr
  • Trainer: Niko Kovac (Borussia Dortmund), Raffaele Palladino (Atalanta Bergamo)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN 1
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de
