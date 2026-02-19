Favoritensterben und der BVB macht es nochmal spannend: Fünf Hottakes zur Champions League

Die Hinspiele der Playoffs in der Champions League sind vorbei. Doch so manche Vorentscheidung ist trügerisch. Hier kommen fünf Hottakes für die kommende Woche. Von Justin Kraft So mancher souveräne Sieg vermittelt bereits Sicherheit. Wer glaubt zum Beispiel ernsthaft, dass der BVB gegen Atalanta nochmal ins Straucheln kommt? Und wer traut den anderen Italienern noch ein Comeback zu?

- Anzeige -

- Anzeige -

Bayer Leverkusen: Schick im Netz erst verspottet, dann gefeiert

- Anzeige -

Die Playoffs der Champions League haben einige Überraschungen und viele Tore gesehen. So mancher Favorit tat sich dabei richtig schwer. Real Madrid und PSG konnten lediglich mit einem Tor Unterschied gewinnen, Atletico Madrid, Juventus Turin und Inter patzten derweil ordentlich. Immerhin die Bundesliga blieb stabil. Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen bringen sich in Position für das Achtelfinale – wo dann nach jetzigem Stand ein deutsches Duell mit dem FC Bayern wartet. Doch zu früh sollten die Planungen nicht beginnen. ran hat fünf Hottakes zu den Playoff-Rückspielen.

- Anzeige -

Hottake 1: Galatasaray bekommt nochmal kalte Füße Eigentlich ist alles angerichtet für einen souveränen Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Galatasaray spielt eine starke Saison. Abgesehen vom 1:5 in Frankfurt, das bisweilen unglücklich zu Stande kam, waren selbst die Niederlagen in der Königsklasse in der Regel knapp. In der heimischen Süper Lig gab es indes erst eine Niederlage. Die Form stimmt, die Qualität im Team ist nach dem Sommertransferfenster da und der Gegner kriselt seit Jahren. Wer glaubt also ernsthaft an ein Comeback von Juventus Turin nach einer 2:5-Auswärtsniederlage in Istanbul? Nun. Ein ran-Redakteur wittert etwas Spannung. Rational begründen kann man das kaum. Juve hat aus den letzten sechs Pflichtspielen nur eines gewonnen, kassierte seitdem 14 Gegentore. Doch die Champions League schreibt manchmal seltsame Geschichten. Ein frühes Tor der Italiener und das manchmal noch nicht so ganz gefestigte Galatasaray könnte nochmal wackeln. Für ein Weiterkommen der Türken sollte es reichen, aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bundesliga-Transfergerüchte: Trotz doppelter Absage - England-Klub lässt bei Said El Mala wohl nicht locker 1 / 6 © IMAGO/Revierfoto Said El Mala (1. FC Köln)

Köln-Juwel Said El Mala steht bei einigen Klubs auf dem Zettel, einer wirbt aber wohl besonders intensiv um die Dienste des 19-Jährigen: Brighton & Hove Albion mit Trainer Fabian Hürzeler. Laut "Sky" plant der Premier-League-Klub im kommenden Sommer einen weiteren Vorstoß. Schon in den vergangenen beiden Transferfenstern hat der Klub demnach erfolglos wegen eines möglichen Transfers angefragt. Sein Vertrag in Köln läuft noch bis 2030. © IMAGO/HMB-Media Luka Vuskovic (Hamburger SV)

Nach "Sky"-Informationen plant der HSV, die Leihe von Abwehrtalent Luka Vuskovic zu verlängern. Der 18-jährige Innenverteidiger überzeugt nicht nur defensiv, sondern erzielte auch drei Tore in 16 Bundesliga-Einsätzen. Darunter ein entscheidendes Tor im Nordderby gegen Werder Bremen. Tottenham möchte Vuskovic im Sommer zurückholen, während der Youngster selbst auf ein Wiedersehen mit seinem Bruder Mario hofft. Parallel beobachten wohl Top-Klubs aus der Premier League und auch der FC Bayern die Entwicklung des 1,93-Meter-Verteidigers. © 2025 Getty Images Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach)

Borussia Mönchengladbach könnte im Sommer 2026 wohl Rocco Reitz verlieren. Laut "Sky" soll RB Leipzig großes Interesse am 23-Jährigen haben. Dem Bericht nach hat Reitz in seinem Kontrakt offenbar eine Ausstiegsklausel in Höhe von 28 Millionen Euro. Zudem gibt es wohl auch weitere Interessenten wie Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und Brighton & Hove Albion. Reitz' Vertrag bei den "Fohlen" läuft noch bis Sommer 2028. © 2025 Getty Images Jeremy Monga (Leicester City)

Beim englischen Zweitligisten sorgt der erst 16-jährige Jeremy Monga für Aufsehen. Entsprechend sind schon einige Topklubs auf den Teenager aufmerksam geworden. Laut "Teamtalk" gehören auch der FC Bayern und Borussia Dortmund zu den Interessenten an Monga. Demnach sollen auch beide Klubs schon Gespräche mit dem Offensivspieler geführt haben, ... © 2025 Getty Images Jeremy Monga (Leicester City)

... der aufgrund der Statuten aber erst im Jahr 2027 nach Deutschland wechseln dürfte. Die Konkurrenz im Werben um den Engländer ist aber wohl riesig. Juventus Turin, Real Madrid und PSG haben wohl ebenfalls schon Kontakt zu Monga aufgenommen, auch die englischen Topklubs Liverpool und Tottenham seien hinter dem Toptalent her, heißt es. © 2025 Getty Images Julian Ryerson (Borussia Dortmund)

Landet ein BVB-Stammspieler beim FC Barcelona? Wie "Sky" berichtet, hat Barca offenbar ein Auge auf Julian Ryerson geworfen. Der Norweger soll demnach ein günstiger Ersatz für Jules Kounde sein, der in Katalonien vor dem Abgang steht. Erste Gespräche sollen demnach bereits stattgefunden haben. Ob der BVB einem Abgang jedoch zustimmen würde, ist offen.

Hottake 2: Der BVB muss mindestens in die Verlängerung Bleiben wir doch gleich bei irrationalen Hottakes. Wer das Hinspiel zwischen Borussia Dortmund und Atalanta gesehen hat, wird keinen Gedanken daran verschwenden, dass das nochmal gefährlich für das Team von Niko Kovac werden könnte. Doch beim BVB ist man sich aktuell etwas zu sicher, dass die alten Muster überwunden sind. BVB-Noten gegen Atalanta: Ein Duo überzeugt, aber ein Verteidiger überragt Atalanta hatte zwei, drei Phasen im Hinspiel, in denen sie ein Tor erzielen können, vielleicht sogar müssen. Waldemar Anton wackelte mehrfach gehörig und die aus Not umgebaute Defensive wurde zu wenig gefordert. Das wird im Rückspiel anders sein. Dortmund hatte seine Chance, Atalanta bereits im Hinspiel zu besiegen, doch das gelang nicht. Im Rückspiel werden die Italiener ein anderes Gesicht zeigen und die Dortmunder nochmal in die Verlängerung zwingen. Mindestens.

- Anzeige -

Hottake 3: Inter und ein weiterer Mitfavorit fliegen raus Und auch der dritte Hottake hat mit Italien zu tun. Inter Mailand verlor bei Bodo/Glimt mit 1:3. Kein Ergebnis, das unaufholbar wäre. Vor allem nicht für einen Vorjahresfinalisten. Und trotzdem eines, das schwer zu korrigieren ist. Zumal die Norweger in dieser Saison schon ein 2:2 in Dortmund und einen 2:1-Sieg in Madrid gegen Atletico mitgenommen haben. Auch der 3:1-Heimsieg gegen Manchester City hinterließ Eindruck. Die Sensation bahnt sich an und wird von Inter nicht mehr vermieden. Doch dabei bleibt es nicht! Real Madrid und PSG haben jeweils auswärts mit nur einem Tor Unterschied gewonnen und dabei eher wechselhafte Leistungen gezeigt. Atletico kam über ein 3:3 bei Brügge nicht hinaus. Aus diesen drei Teams wird mindestens eines ausscheiden und damit wird Inter nicht der einzige Mitfavorit sein, der das Achtelfinale nicht erreicht.

- Anzeige -

Hottake 4: Mindestens zwei Elfmeterschießen In der gesamten letzten Champions-League-Saison gab es nur zwei Elfmeterschießen. Ein Jahr zuvor waren es drei, zwischen dem Finale 2016 und der Saison 23/24 gab es nicht ein einziges. Das Duell vom Punkt ist selten in der Königsklasse. Umso unwahrscheinlicher ist es, dass es in einer Playoff-Runde gleich zu zwei davon kommt. Aber warum nicht auch hier mal eine besondere Geschichte schreiben? In besagter Saison 23/24 mussten im Achtelfinale Atletico und Inter sowie Arsenal und Porto ins Elfmeterschießen. Auch diesmal gibt es genügend Potenzial für Verlängerungen und Elfmeterschießen. Die meisten Spiele sind entweder noch eng oder haben einen Favoriten im Rückstand, dem alles zuzutrauen ist. Die Fans werden am Ende zwei Dramen vom Punkt erleben.

- Anzeige -

BVB-Fans wittern Magie: "Zaubertrank bekommen?"

- Anzeige -