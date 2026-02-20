- Anzeige -

Vinicius Jr. Rassismus-Vorfall: Vincent Kompany wird emotional

Sichtlich emotional angefasst reagierte der frühere Weltklassespieler damit auf die Vorkommnisse beim Champions-League-Spiel zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid (0:1), als Torschütze Vinicius Júnior laut eigener Aussage von Gegenspieler Gianluca Prestianni mehrfach als "Affe" beschimpft worden war.

Kompany verteidigt Vinicius Jr. und kritisiert Mourinho Dabei verteidigte Kompany vehement den Brasilianer und nannte dessen Vorwürfe, die Prestianni bestreitet, "nicht vorgetäuscht", weil es dafür keinen Grund gebe. Zudem berichtete der FCB-Coach über eigene Erfahrungen und die anderer dunkelhäutiger Superstars mit rassistischen Beleidigungen. Kompany machte dabei sehr deutlich, dass Menschen ohne Migrationsgeschichte diese verbalen Angriffe oft nicht nachvollziehen könnten. Dies sei aber keine Entschuldigung für die Ausreden von Benficas Trainer Jose Mourinho, der Vinicius wegen dessen Torjubel eine Mitverantwortung am Eklat zugeschoben hatte.

Rassismus-Eklat darf von UEFA nicht unter den Teppich gekehrt werden Kompanys ungewöhnlich klare Aussagen beweisen, dass das unappetitliche Thema nicht von der UEFA und anderen unter den Teppich gekehrt werden kann und soll. Im Gegenteil: Der Belgier hat vollkommen recht. Wenn Mourinho nicht schon wegen seiner permanenten Meckerei mit Gelb-Rot fürs Rückspiel gesperrt wäre, hätte man ihn allein wegen seiner einfältigen und gleichzeitig offenbar kalkulierten Rechtfertigungen nachträglich sanktionieren sollen.

Und auch der Übeltäter selbst darf nicht einfach damit davonkommen, dass er jegliches Fehlverhalten von sich weist und damit vermeintlich "Aussage gegen Aussage" steht. Denn Prestianni ließ seine Beschimpfungen ja mit Kalkül hinter hochgezogenem Trikot los, um somit nicht nachträglich durch Lippenleser ertappt zu werden.

