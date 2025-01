Die BVB-Führung war und ist sich sicher: Sie haben den Richtigen, die tiefe Krise samt Absturz auf den zehnten Tabellenplatz der Bundesliga liegt mehr an der Mannschaft als am Trainer. Doch auch wenn Sahin schwört, er werde "bis zum letzten Tag" für die Wende arbeiten, auch wenn er den freien Sonntag strich und am Montagmittag zum Training vor dem Abflug bat - eine weitere Niederlage, dann müssen Ricken, Hans-Joachim Watzke und Sebastian Kehl wohl handeln.

Bologna ist eine Stadt zum Genießen. Die Handwerkskammer hütet in ihrem Palazzo das Originalrezept der "Bruderschaft der Tortellini", nebenan lehnen sich zwei schiefe Mittelalter-Türme über das wunderschöne historische Zentrum. Nuri Sahin aber ist zum Kämpfen gekommen. Sein Trainerstuhl bei Borussia Dortmund wackelt so bedenklich, dass der nächste Knacks wohl den Zusammenbruch bedeutet.

Nuri Sahins Trainerstuhl ist an drei Beinen angeknackst. Der nächste Stoß kann das Ende bedeuten - schon in Bologna in der Champions League?

Am Abend vor dem Spiel behauptete er: "Ich spüre keinen Druck." Die Krise mache "ein bisschen was" mit ihm, gab er zu, "aber ich leg mich nicht in die Ecke." Von seinen Spielern fühle er sich "nicht im Stich gelassen", betonte Sahin, "dafür bin ich viel zu viel Mensch."

"Wir gewinnen die Spiele nicht", sagte Kapitän Emre Can in einer perfekten Kurzanalyse, "eine Top-Mannschaft macht das aber." Umkehrschluss: Der BVB ist keine. Er hat keinerlei Momentum, Stabilität ist nicht vorhanden, die Form etlicher Leistungsträger abgestürzt. Vielleicht bietet sich für die Mannschaft ein kleines Stoßgebet an: Die ewig unfertige Basilika San Petronio an der Piazza Maggiore ist die größte Backsteinkirche der Welt.