Champions League

Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo heute live: Champions League im TV, Stream & Liveticker

  • Aktualisiert: 17.02.2026
  • 09:56 Uhr
  • ran.de
© IMAGO/pepphoto

Bundesligist Borussia Dortmund empfängt in der K.o.-Phase in der Champions League den italienischen Klub Atalanta Bergamo.

Nach Platz 17 in der Ligaphase der Champions League geht es nun für Borussia Dortmund in der K.o.-Phase des Wettbewerbs in den Playoffs weiter.

Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac trifft auf den italienischen Klub Atalanta Bergamo, zuerst spielen die Dortmunder am Dienstagabend zuhause.

Vor der Partie gegen Bergamo konnte sich der BVB in der Bundesliga nochmal zusätzliches Selbstvertrauen holen. zum Auftakt des 22. Spieltages siegte der BVB im Signal Iduna Park gegen den 1. FSV Mainz 05 souverän mit 4:0.

Dabei präsentierte sich Torjäger Serhou Guirassy in guter Verfassung, er war mit einem Doppelpack gegen den FSV erfolgreich. Zudem trafen noch Maximilian Beier und Ramy Bensebaini für die Gastgeber.

BVB vs. Atalanta Bergamo heute im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Topspiel statt?

Champions-League-Topspiel heute live: Läuft Borussia Dortmund vs. Bergamo im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen dem BVB und Atalanta Bergamo wird nicht im Free-TV übertragen.

BVB vs. Atalanta Bergamo heute live: Wo läuft das Match im Pay-TV?

Amazon Prime Video hat die Rechte für das Champions-League-Topspiel am Dienstagabend. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch BVB - Atalanta live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Champions League im Livestream: Wer zeigt Dortmund vs. Bergamo heute live?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Amazon-Prime-Video-Kunden ist das Champions-League-Topspiel im Stream auf Amazon Prime Video abrufbar.

BVB vs. Atalanta heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Topspiel?

Einen Ticker zu Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Dortmund vs. Bergamo heute live: Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Topspiels

  • Begegnung: Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo
  • Datum und Uhrzeit: 17. Februar 2026; 21:00 Uhr
  • Trainer: Niko Kovac (Borussia Dortmund), Raffaele Palladino (Atalanta Bergamo)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Amazon Prime
  • Livestream: Amazon Prime
  • Liveticker: ran.de, ran-App
