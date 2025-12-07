- Anzeige -
6. Spieltag in der Champions League

Borussia Dortmund vs. FK Bodö/Glimt heute live: Champions League im TV, Stream und im Ticker - Halbzeitstand 1:1

  • Aktualisiert: 10.12.2025
  • 21:51 Uhr
  • ran.de

Bundesligist Borussia Dortmund empfängt am sechsten Spieltag der Ligaphase in der Champions League den norwegischen Klub FK Bodö/Glimt. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Borussia Dortmund trifft am 6. Spieltag in der Champions League auf FK Bodö/Glimt. Vor heimischem Publikum möchte der BVB seine Position unter den ersten acht Teams untermauern.

Die Mannschaft von Niko Kovac hat in der Champions League bisher vor allem offensiv überzeugt und stellt mit 17 Toren hinter Paris St. Germain (19) die zweitbeste Offensive der laufenden Saison. Abgesehen von der 1:4-Niederlage bei Manchester City trafen die Schwarz-Gelben in jedem Spiel viermal.

Gegen die Norweger kann Dortmund mit einem Sieg auf 13 Punkte kommen und mindestens den aktuell sechsten Platz festigen. Bodö/Glimt steht dagegen am anderen Ende der Tabelle auf Rang 32. Bisher gelangen dem Team nur zwei Unentschieden bei drei Niederlagen.

ran hat die wichtigsten Informationen zum Spiel zusammengefasst.

+++ Update, 21:45 Uhr: Halbzeit - Borussia Dortmund vs. FK Bodö/Glimt 1:1+++

Zur Pause des Spiels zwischen Borussia Dortmund und FK Bodö/Glimt steht es 1:1.

Der BVB ging in der 18. Minute nach einem frühen Ballgewinn in Führung. Fabio Silva eroberte im Mittelfeld den Ball und bediente Julian Brandt, dessen Linksschuss aus zwölf Metern Torwart Haikin passieren ließ. In der 42. Minute gelang den Gästen aus dem Nichts der Ausgleich, als Berg nach einer kurz ausgeführten Ecke von links flankte und Aleesami aus fünf Metern einköpfte.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

+++ Update, 19:50 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++

Borussia Dortmund: Kobel - Couto, Anselmino, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini - Brandt, Bellingham, Nmecha, Beier - Silva

FK Bodö/Glimt: Haikin - Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Määttä - Evjen, Berg, Fet - Blomberg, Hogh, Hauge

BVB vs. Bodö/Glimt im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel heute statt?

Champions-League-Spiel live: Läuft Borussia Dortmund vs. FK Bodö/Glimt heute im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen dem BVB und Bodö/Glimt wird nicht im Free-TV übertragen.

BVB vs. Bodö/Glimt heute live: Wo läuft das Match im Pay-TV?

Das Spiel wird von DAZN auf dem linearen Kanal DAZN1 im Pay-TV übertragen. Wer ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement hat, kann auf den Sender zugreifen.

Champions League im Livestream: Wer zeigt BVB vs. Bodö/Glimt heute live?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende DAZN-Kunden ist das Champions-League-Topspiel im Stream abrufbar.

BVB vs. Bodö/Glimt heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Spiel?

Einen Ticker zu Borussia Dortmund vs. FK Bodö/Glimt gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Dortmund vs. FK Bodö/Glimt heute live: Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Spiels

  • Begegnung: Borussia Dortmund - FK Bodø/Glimt 
  • Datum und Uhrzeit: 10. Dezember; 21:00 Uhr
  • Trainer: Niko Kovac (Borussia Dortmund), Kjetil Knutsen (Bodö/Glimt)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de, ran-App

Auch interessant: Alle Informationen zur Champions League in der Übersicht

