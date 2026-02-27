Im Achtelfinale der Königsklasse wartet auf die Bayern Atalanta Bergamo. Wie aber würde der Weg ins Finale aussehen?

Der FC Bayern München hat in der laufenden Saison große Pläne – auch in der Champions League. Nach dem Viertelfinal-Aus in der Vorsaison soll in diesem Jahr wieder der Finaleinzug gelingen. Alles andere als ein einfaches Unterfangen, blickt man auf den möglichen Weg der Münchner.

Am Freitagmittag ergab die Auslosung der Achtelfinal-Partien Atalanta Bergamo als nächsten Gegner des deutschen Rekordmeisters. Die Italiener hatten zuvor Borussia Dortmund aus dem Wettbewerb geworfen.

Gelingt es den Münchnern, sich gegen den Klub aus der Serie A durchzusetzen, würde bereits im Viertelfinale ein absoluter Kracher warten. So würden die Münchner auf den Sieger des Duells zwischen Real Madrid und Manchester City treffen.