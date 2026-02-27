- Anzeige -
Champions League

Champions League: Der mögliche Weg des FC Bayern ins Finale

  • Veröffentlicht: 27.02.2026
  • 12:55 Uhr
  • ran.de

Im Achtelfinale der Königsklasse wartet auf die Bayern Atalanta Bergamo. Wie aber würde der Weg ins Finale aussehen?

Der FC Bayern München hat in der laufenden Saison große Pläne – auch in der Champions League. Nach dem Viertelfinal-Aus in der Vorsaison soll in diesem Jahr wieder der Finaleinzug gelingen. Alles andere als ein einfaches Unterfangen, blickt man auf den möglichen Weg der Münchner.

Am Freitagmittag ergab die Auslosung der Achtelfinal-Partien Atalanta Bergamo als nächsten Gegner des deutschen Rekordmeisters. Die Italiener hatten zuvor Borussia Dortmund aus dem Wettbewerb geworfen.

Gelingt es den Münchnern, sich gegen den Klub aus der Serie A durchzusetzen, würde bereits im Viertelfinale ein absoluter Kracher warten. So würden die Münchner auf den Sieger des Duells zwischen Real Madrid und Manchester City treffen.

FC Bayern: Der mögliche Weg ins Finale

Und auch in einem möglichen Halbfinale wäre die Hürde groß. So würde entweder Paris Saint-Germain, der FC Chelsea, der FC Liverpool oder Galatasaray Istanbul warten.

PSG und die "Blues" sowie die "Reds" und Galatasaray duellieren sich im Achtelfinale, die jeweiligen Sieger kämpfen dann um das Halbfinal-Ticket.

Ausgetragen werden die Hinspiele der Achtelfinals am 10./11. März, die Rückspiele steigen eine Woche später am 17./18. März.

