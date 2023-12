Anzeige

Das Achtelfinale der Champions League wirft seine Schatten voraus. ran versorgt euch mit den wichtigsten Informationen zur K.o.-Runde der Königsklasse.

Die Gruppenphase der Champions League ist Geschichte, die 16 Teilnehmer für die K. o.-Runde stehen fest.

Während der FC Bayern das Achtelfinal-Ticket schon vor dem 6. Spieltag als Gruppensieger gebucht hatte, erkämpfte sich Borussia Dortmund mit einem 1:1 gegen Paris St. Germain in der Hammergruppe F ebenfalls die Spitzenposition vor PSG, dem AC Mailand und Newcastle United.

Im Achtelfinale treffen Bayern und Dortmund damit auf einen Gruppenzweiten.

RB Leipzig zog in Gruppe G als Zweiter hinter Manchester City ins Achtelfinale ein und bekommt es dort mit einem Gruppensieger zu tun. Für Union Berlin ist als Vierter in Gruppe C Endstation nach der Vorrunde.

Für alle wichtigen Neuigkeiten und Informationen checkt unsere Champions-League-Newsseite ab!